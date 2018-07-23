Нижегородская колония выиграла иск к участнице Pussy Riot и изданию «Собеседник»

Измайловский районный суд частично удовлетворил иск нижегородской исправительной колонии №2 о защите чести, достоинства и деловой репутации к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию «Собеседник» , обязав опубликовать опровержение на сайте издания, передаёт корреспондент RNS из зала суда.

«Суд принял решение частично удовлетворить иск Нижегородской исправительной колонии №2 к Марии Алехиной и изданию «Собеседник». Обязать общество «Собеседник-медиа» опровергнуть не соответствующую действительности и порочащую репутацию казенного учреждения информацию в течение десяти дней на сайте «Собеседник.ру»», — сказала судья.

Ранее нижегородская исправительная колония № 2 подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию «Собеседник» из-за статьи о наценках на одежду, пошитую заключенными.