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Нижегородская колония выиграла иск к участнице Pussy Riot и изданию «Собеседник»
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Нижегородская колония выиграла иск к участнице Pussy Riot и изданию «Собеседник» 

Rambler News Service 40 минут назад
Измайловский районный суд частично удовлетворил иск нижегородской исправительной колонии №2 о защите чести, достоинства и деловой репутации к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию «Собеседник», обязав опубликовать опровержение на сайте издания, передаёт корреспондент RNS из зала суда.
«Суд принял решение частично удовлетворить иск Нижегородской исправительной колонии №2 к Марии Алехиной и изданию «Собеседник». Обязать общество «Собеседник-медиа» опровергнуть не соответствующую действительности и порочащую репутацию казенного учреждения информацию в течение десяти дней на сайте «Собеседник.ру»», — сказала судья.
Ранее нижегородская исправительная колония № 2 подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию «Собеседник» из-за статьи о наценках на одежду, пошитую заключенными.
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