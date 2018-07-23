Путин разрешил членам ОНК использовать градусники для контроля климата в СИЗО и колониях

"19 июля 2018 года президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона „О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений“ и Федеральный закон „Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания“, — сообщили в Минюсте.

»Членам комиссий предоставляется дополнительное право на использование измерительных приборов для контроля микроклимата в жилых и производственных помещениях мест принудительного содержания", — сообщили в пресс-службе министерства. Также документом расширяется перечень мест принудительного содержания, которые члены ОНК вправе посещать: теперь наблюдателям открывается доступ в судебно-психиатрические экспертные медицинские организации и медучреждения, оказывающие психиатрическую помощь.

Законом устанавливается порядок кино-, фото-, видеосъемки членами ОНК в местах принудительного содержания и проведения бесед с заключенными. Согласно закону, члены ОНК смогут производить фото— и видеосъемку для фиксации нарушения прав заключенных в случае, если на это было получено письменное согласие самих подозреваемых и обвиняемых. При этом предусмотрено, что беседа «немедленно прерывается», если члены ОНК начинают обсуждать вопросы, не относящиеся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых.

Также законом совершенствуется порядок образования комиссий и наделения полномочиями их членов, устанавливаются новые требования к кандидатам в члены комиссии, повышаются критерии их оценки, предусматриваются новые основания прекращения полномочий членов комиссии. Также членами ОНК, согласно документу, не могут быть лица, имеющие «неснятую или непогашенную судимость, а также лица, имеющие близких родственников, отбывающих наказание в местах лишения свободы».