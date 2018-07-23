Правее правых: Жебривский решил создать новую партию для востока Украины

«На Донбассе есть запрос на политическую силу, которая будет говорить откровенно. (…) Я займусь формированием идеологической правой партии. И в Донецкой области будут серьезные структуры этой политсилы… Мы будем готовиться к парламентским выборам 2019-го», — сказал Жебривский в интервью изданию «Gazeta.ua», опубликованном в пятницу.

«Донецкая область — это Украина . Мы говорим, пишем, трындим, но не осознаем, что там живут украинцы. Если бы хотели победы, то каждый город большой, каждая область, взяла бы по общине из Донецкой или Луганской области в партнеры. И работали… Идеологических партий нет. Есть проекты. Политику воспринимают как технологию», — сказал он.

Экс-глава обладминистрации также отмечает: чтобы в Донецкой области заработали демократические процессы, там нужно «работать над демонополизацией экономики». «Если этого не делать, 90% экономики края и дальше будет в руках пяти семей. И тогда возвращение к партии а-ля регионов — неминуемо. Чтобы пришел крупный бизнес, создал рабочие места… Надо делать высокотехнологичную экономику», — добавил Жебривский.

Как сообщалось, 19 июня Порошенко подписал указ, которым ввел Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

Жебривский с июня 2015 года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 13 июня 2018 года президент Украины подписал указ о его увольнении (по собственному желанию).