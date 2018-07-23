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Правее правых: Жебривский решил создать новую партию для востока Украины
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Правее правых: Жебривский решил создать новую партию для востока Украины 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«На Донбассе есть запрос на политическую силу, которая будет говорить откровенно. (…) Я займусь формированием идеологической правой партии. И в Донецкой области будут серьезные структуры этой политсилы… Мы будем готовиться к парламентским выборам 2019-го», — сказал Жебривский в интервью изданию «Gazeta.ua», опубликованном в пятницу.
«Донецкая область — это Украина. Мы говорим, пишем, трындим, но не осознаем, что там живут украинцы. Если бы хотели победы, то каждый город большой, каждая область, взяла бы по общине из Донецкой или Луганской области в партнеры. И работали… Идеологических партий нет. Есть проекты. Политику воспринимают как технологию», — сказал он.
Экс-глава обладминистрации также отмечает: чтобы в Донецкой области заработали демократические процессы, там нужно «работать над демонополизацией экономики». «Если этого не делать, 90% экономики края и дальше будет в руках пяти семей. И тогда возвращение к партии а-ля регионов — неминуемо. Чтобы пришел крупный бизнес, создал рабочие места… Надо делать высокотехнологичную экономику», — добавил Жебривский.
Как сообщалось, 19 июня Порошенко подписал указ, которым ввел Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.
Жебривский с июня 2015 года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 13 июня 2018 года президент Украины подписал указ о его увольнении (по собственному желанию).
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