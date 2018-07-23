Об истории района Аэропорт расскажет краевед Евгений Плисс

Познавательную прогулку с краеведом и историком Евгением Плиссом совершат жители района Аэропорт в ближайшую субботу, 28 июля.

Экскурсанты узнают, какими были эти места до застройки сел Всехсвятское и Петровское-Зыково. Об этом сообщила главный редактор проекта СozyMoscow, в рамках которого организована экскурсия, Юлия Петрова.

− Мы увидим остатки конструктивистских кварталов, «доампирные» жилые дома 30-х годов и «парадную» застройку Ленинградского проспекта, а также авиа— и ракетостроительные предприятия и НИИ, − поделился Евгений Плисс.

Участники экскурсии узнают, почему район получил неофициальное ироническое название ХЛАМ, а также посетят депо «Подмосковная» («Красный Балтиец»).

Продолжительность экскурсии — три часа. Начало в 17.00. Бесплатно участвовать могут дети до 14 лет. Записаться можно по электронной почте glavred@cozymoscow.me. (мю)