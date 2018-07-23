В Америке прошел чемпионат мира среди лесорубов

Чемпионат мира среди лесорубов состоялся в американском штате Висконсин . На ежегодный конкурс съехались более 200 профессионалов и любителей, сообщает «МИР 24».

Участники на скорость раскалывали и пилили стволы, карабкались по деревьям и бегали по дорожке из бревен на воде. Одним из самых зрелищных моментов стало состязание в метании топора на точность. Всего на конкурсе было 21 соревнование, в которых приняли участие как мужчины, так и женщины. Главный приз чемпионата — 50 тысяч долларов.

Отметим, что чемпионат лесорубов проводится в Висконсине уже почти 60 лет.

Не так давно во Флориде провели ежегодный конкурс двойников американского писателя, журналиста Эрнеста Хемингуэя . Толпа очень похожих на него людей прошла по улицам американского Ки-Уэста, где писатель жил и творил в 30-е годы.

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