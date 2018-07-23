Глава Удмуртии счел безобразной работу Минстроя республики

Как пишет «Коммерсантъ», в понедельник, 23 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании раскритиковал работу республиканского Министерства строительства.

«Некоторые из глав отработали безобразно. Если бы не ежедневный контроль, то мы бы имели проблемы с реализацией проекта», — сказал он.

Бречалов отметил, что в Балезинском районе договор на разработку проектов и сметы был заключен только 9 июля, из-за чего ранее оговоренные сроки реализации пришлось продлить.

« [Глава Балезинского района Юрий] Новойдарский пусть мне доложит, что они до 9 июля делали и где тот глава муниципального образования, который то болел, то еще что-то не мог сделать. У меня оценки нормальными словами этого нет», — заключил Бречалов.

Он добавил, что по итогам работы ведомства будут сделаны выводы.