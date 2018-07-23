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Представительство Фонда президентских грантов откроется в Новосибирской области
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Представительство Фонда президентских грантов откроется в Новосибирской области 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
С докладом о ходе исполнения поручения выступил врио министра региональной политики области Игорь Яковлев.
Новое отделение фонда откроется 1 августа. Оно позволит отслеживать и оказывать поддержку проектам некоммерческих организаций в Сибири и на Дальнем Востоке. Регион оказал необходимое содействие в решении организационно-технических вопросов, подборе персонала и информационном сопровождении проекта.
Руководство фонда выбрало Новосибирскую область неслучайно. Работа, проводимая в регионе в данном направлении, получила высокую оценку экспертов на прошедшем в области первом форуме социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока.
«Открытие в Новосибирской области представительства Фонда Президентских грантов — это знаковое событие, которое еще раз подтверждает наше лидерство в развитии гражданского общества, поддержке некоммерческих организаций», — отметил глава региона Андрей Травников. В 2017 году по итогам двух конкурсов на получение грантов президента РФ 67 некоммерческих организаций области получили на реализацию своих проектов более 130 млн рублей.
В 2018 году в течение первого этапа конкурса президентских грантов поддержку получили 33 проекта НКО из Новосибирской области.
Открытие отделения фонда на территории области позволит увеличить количество успешных проектов за счет повышения удобства инфраструктуры в работе с НКО.
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