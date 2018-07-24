В Москве пройдет благотворительная акция

Общегородская акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» пройдет в столице с 23 по 28 августа.

В рамках акции в столице откроется 222 стационарных и передвижных пункта сбора, куда жители города и спонсоры могут принести все необходимое для подготовки школьников к учебному году. Цель акции — оказать адресную социальную поддержку московским семьям, испытывающим серьезные трудности при подготовке детей к новому учебному году. В прошлом году в акции приняли участие более 10 тысяч москвичей, около 470 коммерческих и общественных организаций и индивидуальных предпринимателей, а, кроме того, представители власти, артисты театра и кино, духовные лица, молодежные советы, руководители и работники органов соцзащиты населения Москвы

Во время проведения акции в учреждениях соцзащиты будут работать пункты по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для последующей передачи малообеспеченным семьям.

Адреса пунктов: https://data.mos.ru/opendata/2661?pageNumber=1&versionNumber=2&releaseNumber=3.