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В Москве пройдет благотворительная акция
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В Москве пройдет благотворительная акция 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Общегородская акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» пройдет в столице с 23 по 28 августа.
В рамках акции в столице откроется 222 стационарных и передвижных пункта сбора, куда жители города и спонсоры могут принести все необходимое для подготовки школьников к учебному году. Цель акции — оказать адресную социальную поддержку московским семьям, испытывающим серьезные трудности при подготовке детей к новому учебному году. В прошлом году в акции приняли участие более 10 тысяч москвичей, около 470 коммерческих и общественных организаций и индивидуальных предпринимателей, а, кроме того, представители власти, артисты театра и кино, духовные лица, молодежные советы, руководители и работники органов соцзащиты населения Москвы.
Во время проведения акции в учреждениях соцзащиты будут работать пункты по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для последующей передачи малообеспеченным семьям.
Адреса пунктов: https://data.mos.ru/opendata/2661?pageNumber=1&versionNumber=2&releaseNumber=3.
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