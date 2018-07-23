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Наталья Сергунина: Москва стала первым регионом, внедрившим новые способы закупок
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Наталья Сергунина: Москва стала первым регионом, внедрившим новые способы закупок 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Заказчики Москвы опубликовали первые электронные конкурсы в Единой информационной системе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
— Первые электронные процедуры опубликованы заказчиками Москвы в Единой информационной системе. Они в числе первых «испытали в деле» новые способы закупок на территории Российской Федерации. Пока процедуры проходят в пилотном режиме, но это реальные конкурсы, в которых могут принять участие представители предпринимательского сообщества, — сказала Наталья Сергунина.
Она напомнила, что конкурс в электронной форме — одно из нововведений, которые появились на рынке закупок страны. С 1 июля для государственных заказчиков проведение конкурсов, запросов котировок и предложений в электронной форме является правом, а с 1 января 2019 года становится обязанностью.
Первые два конкурса в электронной форме уже объявлены, поэтому участники рынка могут изучать конкурсную документацию и приступать к подготовке документации, пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
— Два конкурса в электронной форме объявлены, идет прием заявок. «Первооткрывателем» стало ГКУ города Москвы «Дирекция капитального ремонта». В ходе конкурсных процедур предстоит отобрать подрядчиков на выполнение проектно-изыскательских работ по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры на юго-западе Москвы и устройству быстровозводимой конструкции «Рынок» вблизи станции метро «Улица 1905 года». Новый формат расширит возможности представителей бизнеса в работе с государственными заказчиками, — сказал Дегтев.
Массовый переход столичных заказчиков на электронный формат процедур планируется в сентябре, отметил руководитель департамента.
— В случае успешного «пилотирования» проекта по переводу конкурсов в электронную форму планируем с сентября рекомендовать столичным заказчикам переход на новый формат в массовом порядке. Этому будет предшествовать большая разъяснительная работа, которая, по сути, уже проводится через обучающие форматы и индивидуальные консультации, — сообщил Геннадий Дегтев.
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