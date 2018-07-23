Ещё
Облздрав выплатил псковичке деньги за отсутствующее в аптеке лекарство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Облздрав выплатил псковичке деньги за отсутствующее в аптеке лекарство 

АиФ Северо-запад 46 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Пскова по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что женщина имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Ей по жизненным показаниям положен один из лекарственных препаратов. «Урсосан».
Рецепт женщина предъявила в аптечный пункт, но отпуск необходимого лекарственного препарата в связи с его отсутствием не был произведен, рецепт поставлен на отсроченное обслуживание.
Ввиду несвоевременного, длительного необеспечения лекарственным средством, чтобы не прерывать курс лечения, женщина была вынуждена приобрести его за собственные денежные средства.
В этой связи прокурор города Пскова обратился в суд с иском о взыскании с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации в пользу заявительницы расходов на приобретение лекарственного препарата, в размере 2,7 тыс. рублей.
Требования прокурора судом удовлетворены, с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации взысканы денежные средства за приобретенное лекарство.
В настоящее время решение суда исполнено, социальные права жительницы Пскова восстановлены, подчеркнули в прокуратуре.
АиФ Северо-запад: последние новости
На следующей неделе в Пыталово начнется ремонт водопровода Ход подготовки празднования Дня города обсудили в Пскове 128 млн рублей получит Псковская область от правительства на медицину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам124
Украина приготовилась перехватывать российские корабли80
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор74
«Она просто перестала дышать — и все»19
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России45
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение