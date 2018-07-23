Облздрав выплатил псковичке деньги за отсутствующее в аптеке лекарство

Прокуратура Пскова по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что женщина имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Ей по жизненным показаниям положен один из лекарственных препаратов. «Урсосан».

Рецепт женщина предъявила в аптечный пункт, но отпуск необходимого лекарственного препарата в связи с его отсутствием не был произведен, рецепт поставлен на отсроченное обслуживание.

Ввиду несвоевременного, длительного необеспечения лекарственным средством, чтобы не прерывать курс лечения, женщина была вынуждена приобрести его за собственные денежные средства.

В этой связи прокурор города Пскова обратился в суд с иском о взыскании с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации в пользу заявительницы расходов на приобретение лекарственного препарата, в размере 2,7 тыс. рублей.

Требования прокурора судом удовлетворены, с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации взысканы денежные средства за приобретенное лекарство.