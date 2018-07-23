Проезд в пригородных автобусах подорожает с 1 августа

Это уже второе увеличение стоимости проезда за лето.

С 1 августа стоимость одного пассажиро-километра составит 3 руб. 40 копеек. Это повлечет увеличение стоимости проезда в среднем на сумму от 2 до 14 руб. Например, поездка в Пряжу обойдется в 159 руб. вместо прежних 149 руб., в Марциальные Воды — 192 руб. вместо 181 руб., в Ужесельгу — 45 руб. вместо 43 руб.

Информацию о стоимости проезда в указанный период до конкретных остановочных пунктов можно найти на сайте компании «Карелавтотранс»: или узнать по телефону справочной службы Петрозаводского автовокзала: тел. (8142) 76-10-44 (ежедневно с 5:30 до 22:00).

Напомним, это уже второе подорожание проезда этим летом: с 30 июня тариф увеличился на 30 копеек и составил 3 руб. 20 коп. Еще на 20 копеек стоимость одного пассажиро-километра возрастет с 1 августа.