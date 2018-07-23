Ещё
Проезд в пригородных автобусах подорожает с 1 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проезд в пригородных автобусах подорожает с 1 августа 

Карельские вести 1 час назад
Это уже второе увеличение стоимости проезда за лето.
С 1 августа стоимость одного пассажиро-километра составит 3 руб. 40 копеек. Это повлечет увеличение стоимости проезда в среднем на сумму от 2 до 14 руб. Например, поездка в Пряжу обойдется в 159 руб. вместо прежних 149 руб., в Марциальные Воды — 192 руб. вместо 181 руб., в Ужесельгу — 45 руб. вместо 43 руб.
Информацию о стоимости проезда в указанный период до конкретных остановочных пунктов можно найти на сайте компании «Карелавтотранс»: или узнать по телефону справочной службы Петрозаводского автовокзала: тел. (8142) 76-10-44 (ежедневно с 5:30 до 22:00).
Напомним, это уже второе подорожание проезда этим летом: с 30 июня тариф увеличился на 30 копеек и составил 3 руб. 20 коп. Еще на 20 копеек стоимость одного пассажиро-километра возрастет с 1 августа.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Тайны «Интер РАО»: в деле Карины Цуркан всплыли новые прослушки СМИ узнали о разочаровании Трампа и главной тревоге Вашингтона Видео пыток в ярославской колонии поразило первобытной дикостью
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор524
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли119
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России131
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение