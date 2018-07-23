В Сибири придумали как очистить воздух в космических кораблях

Сибирские ученые создали новые композиционные фотокатализаторы, позволяющие быстро и эффективно очистить воздух в замкнутых помещениях.

По словам ученых, фотокатализаторы могут использоваться во время длительных полетов в космос — на пилотируемых кораблях и орбитальных станциях. Космонавты выдыхают углекислый газ и другие вещества, скопление которых в замкнутом помещении может привести к отравлению. Фотокаталитический метод очистки воздуха разрушит их до безопасных для человека продуктов — углекислого газа и воды.

Основа фотокатализаторов состоит из нанокристаллического диоксида титана.

— Соединения представляют собой высокопористый адсорбент, покрытый тонким слоем TiO2, — сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири». — Они способны быстро адсорбировать и разрушать большое количество вредных загрязняющих веществ под воздействием мягкого ультрафиолета и кислорода воздуха.

Исследователи из Института катализа имени Борескова СО РАН отмечают, что данный способ позволяет очищать воздух не только от вредных органических веществ, но и от микроорганизмов — бактерий и вирусов.

Использование фотокатализаторов также сократит затраты на систему жизнеобеспечения космонавтов из-за потребления малого количества энергии.