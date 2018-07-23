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В Сибири придумали как очистить воздух в космических кораблях
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В Сибири придумали как очистить воздух в космических кораблях 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Сибирские ученые создали новые композиционные фотокатализаторы, позволяющие быстро и эффективно очистить воздух в замкнутых помещениях.
По словам ученых, фотокатализаторы могут использоваться во время длительных полетов в космос — на пилотируемых кораблях и орбитальных станциях. Космонавты выдыхают углекислый газ и другие вещества, скопление которых в замкнутом помещении может привести к отравлению. Фотокаталитический метод очистки воздуха разрушит их до безопасных для человека продуктов — углекислого газа и воды.
Основа фотокатализаторов состоит из нанокристаллического диоксида титана.
— Соединения представляют собой высокопористый адсорбент, покрытый тонким слоем TiO2, — сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири». — Они способны быстро адсорбировать и разрушать большое количество вредных загрязняющих веществ под воздействием мягкого ультрафиолета и кислорода воздуха.
Исследователи из Института катализа имени Борескова СО РАН отмечают, что данный способ позволяет очищать воздух не только от вредных органических веществ, но и от микроорганизмов — бактерий и вирусов.
Использование фотокатализаторов также сократит затраты на систему жизнеобеспечения космонавтов из-за потребления малого количества энергии.
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