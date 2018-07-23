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«Славнефть — НПЦ» разработал новую технологию обработки сейсмических данных
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«Славнефть — НПЦ» разработал новую технологию обработки сейсмических данных 

RUБЕЖ 46 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Тверской научно — производственный центр «Славнефть — НПЦ» (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти») разработал уникальную технологию, позволяющую значительно увеличить достоверность сложных геологических моделей, что повышает эффективность геологоразведочных работ и разработки месторождений.
Как сообщается на сайте «Роснефти», применение инновационной технологии обработки сейсмических данных уже доказало свою эффективность в процессе геологического сопровождения и мониторинга эксплуатационного бурения на Восточно-Сибирских проектах «Роснефти» — Куюмбинском и Терско-Камовском месторождениях. Экономический эффект от внедрения инновации составил 1,6 млрд рублей и 1 млрд рублей соответственно.
В настоящее время модель проходит адаптацию для решения сложных вопросов, возникающих при изучении уникального природного резервуара нефти — «баженовской» свиты. Проект реализуется в рамках стратегии «Роснефть-2022», ключевым элементом которой является развитие технологического потенциала.
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