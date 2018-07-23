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Вакаров: Конфликт между НАБУ и САП — голая политическая разборка по-украински
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Вакаров: Конфликт между НАБУ и САП — голая политическая разборка по-украински 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
По мнению политолога Василия Вакарова, ожидать изменение решения КДКП о выговоре руководителю САП Назару Холодницкому не стоит.
«Мы видим голую политическую разборку по-украински, которая не берет во внимание закон и должностные инструкции. Идет политическая борьба между политическими партиями БПП и «Народным фронтом», — пояснил Вакаров.
Напомним, что руководитель НАБУ Артем Сытник остался не удовлетворенным решением комиссии и настаивает на увольнении Холодницкого. Рассмотрению обращения Сытника будет завтра посвящено заседание дисциплинарной комиссии.
Причиной сложившейся ситуации политолог считает систему квотности в назначении руководства на ведущие государственные и правоохранительные посты и несовершенство законодательства, в результате чего вся страна стала заложником отношений между двумя политическими партиями.
Выход из этой ситуации политолог видит либо в ликвидации этих органов, которые фактически не работают, но налогоплательщики потратили только на НАБУ больше 3 млрд гривен за время его существования, либо в глобальном реформировании.
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