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СМИ: Олега Сорокина могут перевести в общую камеру СИЗО-1
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СМИ: Олега Сорокина могут перевести в общую камеру СИЗО-1 

АиФ Нижний Новгород 43 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Следователь намерен перевести бывшего главу Нижнего Новгорода и вице-спикера регионального Законодательного собрания Олега Сорокина в общую камеру СИЗО-1, сообщает издание «Полит-НН.Ру».
Ранее Олега Сорокина перевели из кстовского СИЗО №2 в изолятор временного содержания (ИВС) на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Адвокаты восприняли это событие как попытку давления для того, чтобы Олег Сорокин быстрее знакомился с материалами уголовного дела. По мнению защиты, условия содержания в ИВС хуже, чем в кстовском СИЗО.
Напомним, что Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.
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