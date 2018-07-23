СМИ: Олега Сорокина могут перевести в общую камеру СИЗО-1

Следователь намерен перевести бывшего главу Нижнего Новгорода и вице-спикера регионального Законодательного собрания Олега Сорокина в общую камеру СИЗО-1, сообщает издание «Полит-НН.Ру».

Ранее Олега Сорокина перевели из кстовского СИЗО №2 в изолятор временного содержания (ИВС) на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Адвокаты восприняли это событие как попытку давления для того, чтобы Олег Сорокин быстрее знакомился с материалами уголовного дела. По мнению защиты, условия содержания в ИВС хуже, чем в кстовском СИЗО.

Напомним, что Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.