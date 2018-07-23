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Срочно: Один из важных командиров ИГ в Афганистане был уничтожен — местные власти
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Срочно: Один из важных командиров ИГ в Афганистане был уничтожен — местные власти 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Кабул, 23 июля /Синьхуа/ — Заместитель командующего силами группировки «Исламское государство» в северном регионе Афганистана уничтожен. Об этом заявил местная полиция. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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