В Приморье налоговики особое внимание обратят на гостиницы и рестораны

Власти намерены получать более полную информацию о налоговых поступлениях.

Методика формирования значений налоговых поступлений по тому или иному виду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в Приморском крае учитывает только те туристские предприятия, у которых данный вид деятельности является основным. Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края.

По информации управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, по виду деятельности «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» в сводной форме учитываются порядка 300 предприятий, при том, что, по данным мониторинга сферы туризма и гостеприимства Приморского края, в 2017 году услуги размещения предоставляли более 1000 организаций.

В этой связи принято решения в целях получения более полной информации о налоговых поступлениях от деятельности гостиниц и ресторанов взаимодействовать с УФНС на основе сформированного департаментом туризма по итогам мониторинга 2018 года списка средств размещения с указанием ИНН.