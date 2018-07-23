Ещё
Нанотрубки оказались исключительно токсичными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нанотрубки оказались исключительно токсичными 

Чердак 45 минут назад
Фото: Чердак
Исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами установили, какой потенциальный вред окружающей среде могут нанести углеродные и кремниевые нанотрубки, а также углеродные нановолокна, входящие в состав целого ряда пластиковых изделий и композитов. В качестве модельного организма использовались микроскопические морские водоросли Heterosigma akashivo, широко представленные в водах, омывающих российский Дальний Восток. Оказалось, что даже в весьма небольших количествах нанотрубки обеспечивают острый и хронический токсический эффект. Соответствующая статья опубликована в Environmental Research.
В настоящее время использование углеродных нановолокон и нанотрубок быстро растет. Ожидается, что только для углеродных нанотрубок общий объем рынка к 2020 году превысит пять миллиардов долларов. Их, как и кремниевые нанотрубки, часто добавляют в композиты для повышения их твердости. Кроме того, в современной медицине нанотрубки предлагается использовать в качестве систем доставки лекарств в клетки организма человека.
Как отмечают исследователи, от 60 до 80 процентов всего пластика и композитных материалов в мире заканчивают свой путь в мировом океане, где их разложение занимает сотни лет. Все эти отходы часто содержат в себе несколько видов наночастиц, добавленных в них для улучшения потребительских характеристик. Поэтому авторы работы решили изучить, какое действие они оказывают на микроводоросли — основу пищевой пирамиды в океане.
Для нанотоксикологического исследования ученые выбрали одноклеточные морские микроводоросли Heterosigma akashiwo, добытые в заливе Петра Великого в Японском море. За критерий токсического воздействия примесей нанотрубок учеными было принято статистически значимое уменьшение числа клеток водорослей экспериментального образца морской воды в сравнении с контрольным, куда нанотрубки не добавляли.
Оказалось, что токсический эффект от примесей углеродных и кремниевых нанотрубок в воде возникает уже при их концентрации в 100 миллиграмм на литр воды. Иными словами, уже в пропорции 1 к 10 000 нанотрубки вызывали гибель клеток микроводорослей. Острый токсический эффект был выявлен уже на третий день эксперимента, а хроническое отравление клеток наступало на седьмой. При этом кремниевые нанотрубки оказались гораздо токсичнее углеродных по причине своего меньшего размера и гидрофильных характеристик.
Ученые предполагают, что главной причиной гибели клеток водорослей в ходе исследования послужило их механическое повреждение наночастицами, в результате которого целостность клеток была нарушена. Как отмечает один из соавторов статьи Аристидис Цацакис из Университета Крита: «Объем наноматериалов, присутствующих в нашей жизни, значительно увеличился в последнее время. Раньше в лабораториях получали образцы в количествах, измеряемых микрограммами. На сегодняшний день мы имеем многотонное производство пластмасс и композитов, содержащих в себе наночастицы, в частности, углеродные и кремниевые нанотрубки. Чем дальше, тем важнее понять, какая нагрузка на экологию может быть вызвана этими частицами. Мы знаем, что диаметр нанотрубок имеет решающее значение для их токсичности: чем меньше наночастицы, тем они токсичнее. Таким образом, кремниевые нанотрубки более токсичны, чем углеродные. Но и соединения на основе углерода могут вызывать серию нейродегенеративных нарушений, главным образом, по причине накопления окислительного стресса и параллельного сокращения механизмов антиоксидантной защиты».
Чердак: последние новости
Гид по VK fest 2018: научная часть Социологи определили, чего россияне ждут от мигрантов Российские физики изучили потерю намагниченности при нагревании кристалла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам124
Украина приготовилась перехватывать российские корабли80
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор74
«Она просто перестала дышать — и все»19
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России45
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение