Сергей Кузнецов позитивно оценил меняющийся облик Астаны

Сергей Кузнецов во время рабочего визита в Астану отметил, что на сегодняшний день он видит много положительных тенденций в развитии градостроительства города.

«Примерно семь-восемь лет назад я был в последний раз в Астане и вижу положительную разницу. С точки зрения качества строительства и подхода к архитектуре, как мне кажется, все это очень интересно и виден прогресс, уровень очень высокий. Астана идет в ногу с городами, которые хотят быть архитектурно интересными. Здесь можно сделать комплимент», — подчеркнул Кузнецов.

В особенности, главный архитектор Москвы отметил идею о строительстве стеклянного купола над бульваром «Нуржол». «Тема „искусственного климата“, когда человек на большом пространстве инженерными средствами или убавляет температуру воздуха летом, или добавляет зимой — это делается. У нас в Москве есть парк „Зарядье“ — неогороженная территория под стеклянной корой с искусственной климатизацией. Это возможный опыт и такой проект (стеклянный купол над бульваром в Астане — прим.ред.) может быть, если градостроители видят обоснованность в применении такого решения, если на это есть средства», — сказал Кузнецов во время пресс-конференции.

Вместе с тем в столице Казахстана так же, как и в городах России , все еще чувствуется советское прошлое, которое отражается в общих нормативах и в строительных подходах.

При этом в городе сложилась положительная ситуация с транспортом. «Я не обратил внимания, что есть какие-то сложности с передвижением и это важно для большого города. Важно обратить внимание, что нужно тщательно продолжать относиться к этому вопросу. Не почивать на лаврах, а помнить, что если ты эту ситуацию отпускаешь, то она может испортиться», — сказал Кузнецов.

Он не оставил без внимания и усиленное озеленение города. «В таком резко-континентальном климате и этот вопрос ключевой. Очень важное значение имеют озеленения и деревья. Понятно, что больших деревьев пока не много, но нужно время. В целом, очень хорошие предпосылки, все прекрасно», — заключил главный архитектор Москвы.

Напомним, ранее Сергей Кузнецов принял участие в открытии архитектурной выставки на ВДНХ в рамках празднования 20-летия Астаны. Также после проведенной полномасштабной реставрации была сдана историческая часть павильона «Казахстан».