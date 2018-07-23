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Четыре дворовых территории благоустроят в Рязанском районе по заявкам жителей
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Четыре дворовых территории благоустроят в Рязанском районе по заявкам жителей 

Префектура Юго-Восточного административного округа 47 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Адреса и виды благоустройства для четырех дворовых территорий в Рязанском районе выбрали сами жители в рамках электронного референдума в системе «Активный гражданин».
В результате в программу 2018 года вошли дворовые территории, расположенные по адресам: улица Федора Полетаева, дом 13, Волжский бульвар, дом 13, улица Окская, дом 3, корпус 1, улица Зеленодольская, дом 11.
— Во дворах отремонтируют асфальтовое покрытие, модернизируют контейнерные площадки, установят новые малые архитектурные формы, сделают резиновое покрытие на детских площадках, отремонтируют ограждения, газоны, бортовой камень, — сообщил первый заместитель главы управы Рязанского района Eвгений Ровинский.
Жители могут сами инициировать проведение опроса на портале «Активный гражданин» по вопросам жилого фонда и прилегающей дворовой территории. С подробной инструкцией правил пользования порталом можно ознакомиться в разделе «Электронный дом» на официальном сайте проекта.
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