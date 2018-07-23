Shenmue 3 не заставит вас изучать комбо

Поиграть в приключенческую RPG Shenmue 3 вам разрешат только в 2019 году. И хоть сегодня разработчики не приготовили для вас новый ролик с игровыми процессом, но зато получилось узнать подробности о предстоящих изменениях.

Сотрудники компании YS Net сообщили, что с помощью сборов на официальном сайте и Kickstarter-кампании, команде удалось насобирать более 7 миллионов долларов. Благодаря подобной сумме в проекте теперь должна появиться система AI Battling. Судя по описанию, она отлично подходит для людей, которые не очень хорошо знакомы с файтингами. Проще говоря, система поможет вам автоматически провести приемы во время битв с противниками.