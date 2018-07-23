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Shenmue 3 не заставит вас изучать комбо
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Shenmue 3 не заставит вас изучать комбо 

RBK Games 47 минут назад
Фото: RBK Games
Поиграть в приключенческую RPG Shenmue 3 вам разрешат только в 2019 году. И хоть сегодня разработчики не приготовили для вас новый ролик с игровыми процессом, но зато получилось узнать подробности о предстоящих изменениях.
Сотрудники компании YS Net сообщили, что с помощью сборов на официальном сайте и Kickstarter-кампании, команде удалось насобирать более 7 миллионов долларов. Благодаря подобной сумме в проекте теперь должна появиться система AI Battling. Судя по описанию, она отлично подходит для людей, которые не очень хорошо знакомы с файтингами. Проще говоря, система поможет вам автоматически провести приемы во время битв с противниками.
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