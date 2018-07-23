Эстакады улучшают качество жизни. Губернатор МО рассказал о развитии дорожного сообщения в регионе

22 эстакады построили в Подмосковье за последние 5 лет, четыре развязки находятся в работе. Об этом сообщил губернатор Московской области в прямом эфире «Россия 24».

Губернатор привел в пример недавно открытую развязку в городском округе Домодедово . Открытие развязки позволило улучшить качество жизни жителей. Путепровод, соединяющему Краснодарскую улицу с трассой М‐4 «Дон», позволил существенно повысить транспортную доступность города и уменьшить интервалы движения аэроэкспрессов.

«Мы очень благодарны федеральному центру, потому что в рамках развития московского транспортного узла более 20 таких эстакад построили. Инвестиции начинаются от 2-3 миллиардов», — отметил Воробьев.

В ближайшее время этот будет решен в Долгопрудном Балашихе . «В Подмосковье интенсивное дорожное сообщение, где-то шлагбаум можно не открывать — в этих местах мы выделяем деньги на развитие переездов», — подчеркнул губернатор.

Мы строим в Истринском районе ряд развязок, очень важно в Балашихе достроить переезд, есть территории, где проектируется только путепровод, в Сергиевом Посаде. География обширная и затрагивает почти каждый город