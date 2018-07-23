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Эстакады улучшают качество жизни. Губернатор МО рассказал о развитии дорожного сообщения в регионе
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Эстакады улучшают качество жизни. Губернатор МО рассказал о развитии дорожного сообщения в регионе 

360tv.ru 48 минут назад
22 эстакады построили в Подмосковье за последние 5 лет, четыре развязки находятся в работе. Об этом сообщил губернатор Московской области в прямом эфире «Россия 24».
Губернатор привел в пример недавно открытую развязку в городском округе Домодедово. Открытие развязки позволило улучшить качество жизни жителей. Путепровод, соединяющему Краснодарскую улицу с трассой М‐4 «Дон», позволил существенно повысить транспортную доступность города и уменьшить интервалы движения аэроэкспрессов.
«Мы очень благодарны федеральному центру, потому что в рамках развития московского транспортного узла более 20 таких эстакад построили. Инвестиции начинаются от 2-3 миллиардов», — отметил Воробьев.
В ближайшее время этот будет решен в Долгопрудном и Балашихе. «В Подмосковье интенсивное дорожное сообщение, где-то шлагбаум можно не открывать — в этих местах мы выделяем деньги на развитие переездов», — подчеркнул губернатор.
Мы строим в Истринском районе ряд развязок, очень важно в Балашихе достроить переезд, есть территории, где проектируется только путепровод, в Сергиевом Посаде. География обширная и затрагивает почти каждый город
ЦКАД имеет большое значение не только для Москвы, но и для Подмосковья, поскольку позволит вывести трафик из столицы, где плотность населения очень высокая. В начале следующего года будут сданы первые большие участки ЦКАД, порядка 50-80 километров.
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