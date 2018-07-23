Доступная среда для матерей

Колясочный возраст моих мальчишек остался позади, но ещё совсем недавно я рассекала с этим девайсом по улицам нашего города, а затем и деревни. Ну и большую часть ругательств я придумала именно тогда, когда толкала впереди себя небольшую прогулочную коляску с довольно тяжёлым мальчиком по нашим тротуарам. Кроме того, с этой самой коляской я протискивалась в узкие двери магазинов, затаскивала её на высокие крылечки аптек и поликлиник, а потом удивлялась, почему это я так устала после прогулки на свежем воздухе.

Препятствия на каждом шагу

Вообще, быть мамой маленьких детей в провинциальном городке нашей страны почти экстремальное удовольствие. Ты не просто заботишься о ребёнке и любишь его, но и ежедневно совершаешь какие-нибудь бытовые подвиги: сходить в детскую поликлинику, где нет детского туалета, комнаты для кормления, элементарной раковины с горячей водой, где можно безопасно подмыть обкакавшегося младенца, дойти до магазина по разбитым тротуарам, затащить коляску со спящим ребёнком в магазин с высоким крыльцом без пандуса, а уж если на прогулке самой захотелось в туалет, то всё, пиши пропало. Когда мы становимся мамами, наша способность свободно передвигаться резко уменьшается, потому что всегда нужно носить с собой младенца. Я сейчас не беру в расчёт мам, у которых всегда есть на подхвате бабушки или няня. Потому что многие мамы после рождения ребёнка остаются наедине со своим материнством на очень долгое время, и им приходится совершать обычные бытовые вещи совместно с ребёнком. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что привычные и незаметные для нас действия, такие как сходить в магазин, оплатить коммунальные услуги (да, например, у нас в городе всё ещё нет возможности оплатить коммуналку через Интернет), купить лекарство, сходить в парикмахерскую, сходить к врачу самой маме, — всё это становится трудновыполнимым, а иногда и недоступным! И трудности заключаются в обычных бытовых заковырках: узкие двери, в которые не проходит коляска, отсутствие пандуса, отсутствие условий для нахождения в помещении с ребёнком. Например, после родов женщине нужно в течение 3 месяцев посетить своего гинеколога для контроля здоровья. Перед приёмом нужно сдать анализы: кровь, моча. Куда при этом девать младенца — история умалчивает. Даже если по счастливой случайности на крыльце ЖК есть пандус, то куда положить ребёнка в кабинете гинеколога, пока маму будет осматривать врач?! Вот и получается, что многие женщины просто физически не могут пройти необходимое обследование, потому что для этого нет условий! И сколько осложнений и проблем остаётся незамеченными?!

Вечный квест для мамы

Сейчас, когда моему старшему сыну 9 лет, я с содроганием вспоминаю первые годы своего материнства. Обычная прогулка превращалась в квест с препятствиями. Спустить коляску с 3-го этажа по ступенькам (спасибо что не пятый), а потом пулей влететь в квартиру и спустить ребёнка. Куртку я надевала обычно уже в подъезде, потому что пока 2 раза туда-обратно сбегаешь, семь потов сойдёт, а ты кормящая мать, и тебе выходить на улицу. А у многих женщин при всех этих манипуляциях есть незажившие швы на промежности, кто-то после кесарева, и им вообще нельзя поднимать ничего тяжелее 3 кг, а тут коляска, ребёнок и бег на скорость по ступенькам. Да, сейчас есть всякие удобные переноски типа слингов и эрго-рюкзаков, но я не открою Америку, если скажу, что не все дети в них сидят, многие в них орут. Да и когда твой ребёнок весит 11 кг, таскать его в слинге на своём позвоночнике долго не получится. Ну и знаете ли, в материнстве хочется не просто выживать, но ещё и получать хоть минимальное удовольствие, иметь возможность посетить парикмахерскую, зайти в кафе, в кино, покупать себе одежду. Так вот для многих эти прелести откладываются на неопределённый срок или напрямую зависят от бабушек и выходных мужа. Добавьте сюда проблемы с инфраструктурой: автобусы, в которые невозможно залезть с коляской или детскими санками, неправильно припаркованные машины, через которые хоть перепрыгивай, разбитые тротуары (у нас в городе по весне смело можно лодку покупать, а с коляской гулять — только в болотниках). А потом мы сильно удивляемся, что матери уставшие, злые и вечно чего-то себе требующие.

Мать — тоже человек!

С подросшими детьми ситуация также не самая радужная. Совсем недавно в банках и различных административных учреждениях стали появляться детские столики с парой игрушек и карандашей. Аллилуйя! Но вопрос с детскими туалетами до сих пор открыт. Да, дети — это такие люди маленького роста, которые не могут забраться на взрослый унитаз или дотянуться до взрослой раковины. Им нужна специальная сантехника для их возможностей, чтобы мамы не гнули спину, держа над унитазом тяжёлого трёхлетку, пока в коляске в коридоре пищит второй младенец. Социальная изоляция — одна из бед современного материнства. С рождением детей мы оказываемся в каком-то своём мамском мире возле детской площадки. Я помню, как ходила мимо обычного кафе, в которым иногда бывала до рождения сына. Я понимала, что ближайшие год-два я не смогу туда попасть, потому что оно на втором этаже, без каких-либо условий для матерей. Да, сейчас в крупных городах можно всё делать посредством Интернета, даже еду домой заказывать, но простите, какого чёрта?! Почему женщины должны выбирать добровольное заключение только потому, что обзавелись детьми?! Я свято верю в то, что уровень цивилизованности общества определяется его отношением к инвалидам, детям и старикам. Так вот у нас, по-моему, во всех трёх сферах большие проблемы. Мне кажется, что доступная среда для мам начинается прежде всего с отношения к этим самым мамам и их детям. Когда мы перестанем заявлять: «Ишь чего захотели, туалеты им ещё детские!» — тогда что-то начнёт меняться и внешне. Когда в кафе женщину с орущим младенцем не будут осыпать презрительными взглядами, а спросят, чем ей помочь, — тогда, возможно, для мам начнут появляться какие-то условия. Почему-то некоторым кажется, что матери слишком много просят, когда они заявляют свои требования о доступной среде. Но ведь, по сути, это простое человеческое желание свободно передвигаться, иметь право выбора, быть уверенной в своей безопасности и тратить свои силы не на бытовые подвиги, а на себя и свою семью.