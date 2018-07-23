В новом терминале аэропорта Южно-Сахалинск появится рыбный рынок

Как рассказал гендиректор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Никита Полонский, в новом аэровокзале планируется разместить рыбный рынок со свежими морепродуктами по образцу рынка в японском аэропорту Саппоро , расположенном на острове Хоккайдо. «Его планируется сделать изюминкой аэровокзального комплекса, что непременно запомнится все гостям и жителям сахалинских островов, прилетающим в наш аэропорт», — отметил Н. Полонский.

Сейчас на объекте полным ходом ведется строительство, завершается этап фундаментных работ, фундамент здания готов практически на 90%. Одновременно собираются металлоконструкции для одного из блоков главного корпуса аэровокзала, параллельно идет работа по обустройству инженерных сетей. Возведение терминала планируется завершить в I квартале 2019 года.

К настоящему времени заинтересованные стороны определились с дизайном аэровокзального комплекса. Образ сахалинских сопок и морской волны, прослеживающийся в архитектурном решении объекта, отразится на подсветке пассажирского терминала со стороны привокзальной площади. Это добавит изящности экстерьеру будущего аэровокзала.