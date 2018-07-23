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В новом терминале аэропорта Южно-Сахалинск появится рыбный рынок
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В новом терминале аэропорта Южно-Сахалинск появится рыбный рынок 

РЖД-Партнер 52 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Как рассказал гендиректор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Никита Полонский, в новом аэровокзале планируется разместить рыбный рынок со свежими морепродуктами по образцу рынка в японском аэропорту Саппоро, расположенном на острове Хоккайдо. «Его планируется сделать изюминкой аэровокзального комплекса, что непременно запомнится все гостям и жителям сахалинских островов, прилетающим в наш аэропорт», — отметил Н. Полонский.
Сейчас на объекте полным ходом ведется строительство, завершается этап фундаментных работ, фундамент здания готов практически на 90%. Одновременно собираются металлоконструкции для одного из блоков главного корпуса аэровокзала, параллельно идет работа по обустройству инженерных сетей. Возведение терминала планируется завершить в I квартале 2019 года.
К настоящему времени заинтересованные стороны определились с дизайном аэровокзального комплекса. Образ сахалинских сопок и морской волны, прослеживающийся в архитектурном решении объекта, отразится на подсветке пассажирского терминала со стороны привокзальной площади. Это добавит изящности экстерьеру будущего аэровокзала.
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