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В Красноярске до октября закрывают улицу Копылова
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В Красноярске до октября закрывают улицу Копылова 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил начальник отдела УДИБ Игорь Воевалко.
Проезд будет закрыт в ближайшее время, из-за строительства развязки на ул. Волочаевская. Водителям придётся объезжать участок по ул. Новосибирской.
Ул. Новосибирская на участке от Ладо Кецховели до Киренского будет переведена в односторонний режим движения; ул. Киренского от ул. Новосибирской до ул. Красной Армии будет полностью односторонней; движение с ул. Годенко в центр пущено по Красной Армии; ул. Красной Армии от Киренского до Волочаевской также будет переведена в односторонний режим.
Жители возмущаются, что при закрытии Копылова в Октябрьском районе водителям придётся стоять в больших пробках, особенно осенью. В мэрии согласились с тем, что времени на дорогу красноярцам придётся тратить больше. «Первое время водителям придётся привыкать к новому режиму движения», — цитируют журналисты Воевалко.
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