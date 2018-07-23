В Красноярске до октября закроют движение по ул. Копылова

В ближайшие недели и до октября ради строительства развязки ул. Волочаевская будет полностью перекрыто движение на участке ул. Копылова, а транспорт пустят в объезд через Новосибирскую. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил начальник отдела УДИБ Игорь Воевалко.

Копылова перекроют на отрезке от Киренского до ул. Ладо Кецховели. Улицу здесь планируют полностью переложить заново. Для транспорта подготовлена схема объезда через ул. Новосибирская.

«Новосибирская на участке от ул. Ладо Кецховели до ул. Киренского будет переведена в односторонний режим. Ул. Киренского от ул. Новосибирской до ул. Красной Армии будет полностью односторонней», — рассказал Воевалко.

Движение с ул. Годенко в центр города планируется пустить по вновь построенному отрезку ул. Красной Армии между ул. Киренского и Волочаевская. Сейчас там укладывают асфальт. Воевалко не исключил возникновения заторов из-за изменения схемы.

«Первое время водители будут привыкать к новому режиму движения», — сказал он.

Ввести перекрытие на ул. Копылова планируется в ближайшие недели. Продлится оно до конца октября.