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Концерт в рамках всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий фест» прошел в районе
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Концерт в рамках всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий фест» прошел в районе 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В «Театре на Таганке» в рамках отборочного этапа Всероссийского конкурса «Высоцкий фест» 23 июля с концертом выступили молодые исполнители.
— На сцене появились более 20 музыкантов, — сообщили в администрации культурного учреждения.
По информации организаторов, благодаря проведению масштабного конкурса идет продвижение молодежного музыкального андеграунда и появляются талантливые авторы.
Таким образом, в следующий этап от Центрального федерального округа попали группа «Янжима, Кира Малыгина и другие творческие коллективы и отдельные исполнители.
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