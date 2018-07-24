Концерт в рамках всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий фест» прошел в районе

В «Театре на Таганке» в рамках отборочного этапа Всероссийского конкурса «Высоцкий фест» 23 июля с концертом выступили молодые исполнители.

— На сцене появились более 20 музыкантов, — сообщили в администрации культурного учреждения.

По информации организаторов, благодаря проведению масштабного конкурса идет продвижение молодежного музыкального андеграунда и появляются талантливые авторы.

Таким образом, в следующий этап от Центрального федерального округа попали группа «Янжима, Кира Малыгина и другие творческие коллективы и отдельные исполнители.