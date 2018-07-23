Все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.
Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!» прошла в городе Саяногорске Республики Хакасия.
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проинформировали всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны. Также все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.
Всего в 2018 году спланировано к проведению 100 информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту — твой выбор».