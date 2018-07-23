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Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» прошла в Хакасии
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Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» прошла в Хакасии 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.
Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!» прошла в городе Саяногорске Республики Хакасия.
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проинформировали всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны. Также все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.
Всего в 2018 году спланировано к проведению 100 информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту — твой выбор».
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