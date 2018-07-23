Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» прошла в Хакасии

Все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проинформировали всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны . Также все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.

Всего в 2018 году спланировано к проведению 100 информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту — твой выбор».