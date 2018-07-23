Более 20 регионов России примут участие в «Дне Льняного поля» под Смоленском

ТАСС , 23 июля. Более 20 российских льносеюших регионов примут участие во «Всероссийском Дне Льняного поля — 2018», который состоится с 30 июля по 1 августа в Смоленской области . Об этом в понедельник ТАСС сообщили в департаменте инвестиционного развития региона.

"На открытой площадке в Починковском районе развернется экспозиция современных агротехнологий, которая продемонстрирует в полевых условиях передовые достижения сельскохозяйственной науки и производства в области льноводства. В мероприятии примут участие 23 льносеющих региона. На специализированных площадках будут представлены новейшие достижения сельскохозяйственного машиностроения: комплексы машин на всех этапах производства льна-долгунца. В выставке примут участие более 50 компаний, которые представят более 100 образцов новой прогрессивной сельскохозяйственной техники", — сказали в департаменте.

В рамках мероприятия запланирована деловая программа, в рамках которой состоится стратегическая сессия по развитию и государственной поддержке льняного комплекса РФ , а также осмотр сортовых посевов льна-долгунца и демонстрационный показ специализированной льноуборочной техники в работе.

"В мероприятии примут участие научные селекционные центры России и Республики Беларусь , семеноводческие хозяйства, филиалы федеральных структур в сфере растениеводства, образовательные учреждения высшего и среднего профиля, ведущие сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия, представители передовых компаний, занимающихся защитой растений в РФ, и другие", — говорится в сообщении департамента.

По данным пресс-службы администрации Смоленской области, в прошлом году регион занял 2-е место в России по валовому сбору льноволокна, а также 1-е место в Центральном федеральном округе по размеру посевных площадей льна-долгунца. Планируется, что к 2020 году посевы льна в регионе будут увеличены в четыре раза и составят 20 тыс. га.