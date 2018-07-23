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Стал известен лучший преподаватель года в медицинском колледже Зеленограда
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Стал известен лучший преподаватель года в медицинском колледже Зеленограда 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В начале июля в Медицинском колледже №7 в Савелках состоялся третий, заключительный этап профессионального конкурса педагогического мастерства «Ключ к успеху», пишет газета «Савелки». Его участниками стали пять преподавателей команды «зеленых», которая победила в предыдущем этапе данного конкурса, направленного на поддержку и поощрение творческих инициатив преподавателей колледжа и повышение престижности педагогической профессии.
Финальный этап прошел в формате педагогического батла с элементами игры «Что? Где? Когда?». В условиях острой конкурентной борьбы участники проявили свои лучшие профессиональные качества и настоящий характер. Выступления оценивало компетентное жюри под председательством директора ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» Игоря Артемьева. Лучшим преподавателем колледжа 2018 года и обладателем главного приза конкурса — «Ключ к успеху» была признана Юлия Гуляева, преподаватель математики.
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