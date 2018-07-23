Стал известен лучший преподаватель года в медицинском колледже Зеленограда

В начале июля в Медицинском колледже №7 в Савелках состоялся третий, заключительный этап профессионального конкурса педагогического мастерства «Ключ к успеху», пишет газета «Савелки». Его участниками стали пять преподавателей команды «зеленых», которая победила в предыдущем этапе данного конкурса, направленного на поддержку и поощрение творческих инициатив преподавателей колледжа и повышение престижности педагогической профессии.