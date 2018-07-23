Анатолий Смирнов: «Жителей интересует состояние промышленности» 

— Во всех районах регулярно проходят встречи представителей исполнительной власти с населением. Это достаточно эффективный способ узнать, что всерьез беспокоит жителей. И Зеленоград — не исключение. Мы не реже раза в месяц проводим такие встречи по самым разным темам: отчитываемся перед зеленоградцами и получаем обратную связь. У нас, как и везде, есть люди особого склада, которые постоянно не дают покоя органам исполнительной власти, поднимают то одну проблему, то другую, пишут письма, а порой и жалуются. Нередко на таких встречах они — главные ораторы.
Но неправильно будет считать их эдакими «профессиональными жалобщиками». Это люди с активной жизненной позицией, с глазом, зорким на всякие недоделки, недоработки. Может быть, их претензии не всегда справедливы и обоснованы, но именно эти люди зачастую указывают нам на действительно важные проблемы, на которые обычный житель, занятый своей работой и семьей, порой просто не обращает внимания. Хотя, конечно, далеко не только они определяют характер общения с властью. Должен отметить, что у нас в округе темы, касающиеся абсолютно всех жителей — благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и другие аспекты городской жизни –обсуждаются одинаково живо и по-рабочему. Неравнодушные люди есть в любой сфере деятельности, и это очень хорошо.
К примеру, последняя встреча с населением прошла по вопросам развития научно-промышленного комплекса в Зеленограде. Казалось бы, тема актуальна не для всех. Но встреча вызвала большой интерес жителей — присутствовало немало людей, прозвучало большое количество вопросов, в основном, по существу. У нас в округе это закономерно: микроэлектроника была и остается для нас градообразующей сферой. Отвечая на многие из вопросов жителей, я отметил, что в последние годы в Москве стало значительно больше внимания уделяться развитию научно-промышленного комплекса, повышению инвестиционной привлекательности региона, поддержке предпринимательства. Наглядно это подтверждает положение дел в Зеленограде.
Округ сегодня представляют около 50 крупных и средних научных и промышленных предприятий, более 300 малых предприятий инновационной направленности. В их стенах трудятся более 27 тысяч работников, подавляющее большинство которых — зеленоградцы. Общий темп роста объема произведенной промышленной продукции и выполненных научных услуг крупных и средних организаций науки и промышленности Зеленограда с 2011 по 2017 годы составил 183%. Ежегодные темпы роста научно-производственного комплекса округа в среднем составляют 107-115%. В 2017 году и первой половине 2018 года на предприятиях округа создано около 1000 новых рабочих мест. Средняя заработная плата в научных и промышленных организациях Зеленограда на сегодняшний день находится на уровне 70 тысяч рублей.
Предприятия округа проводят активную социальную политику. Уже более 10 лет в округе проводится комплекс мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества и профессиональной ориентации молодежи: олимпиады, конкурсы, выставки, организация инженерных классов, экскурсии на предприятия. Координаторами этой работы выступают префектура округа, КП «Корпорация развития Зеленограда», учреждения образования. Так готовится кадровый резерв для ведущих предприятий округа, таких, как «Микрон», «Ангстрем», «Компонент», «Миландр», «Субмикрон» и других. Все эти факторы и вызвали интерес жителей, которые не пожалели времени и пришли на встречу в префектуру.
Наверное, положение дел в промышленности и на рынке труда в Зеленограде еще нельзя считать идеальным, но прогресс последних лет очевиден. Для нас важно, что многие жители округа услышали ответы на вопросы, которые их беспокоят.