Анатолий Смирнов: «Жителей интересует состояние промышленности»

— Во всех районах регулярно проходят встречи представителей исполнительной власти с населением. Это достаточно эффективный способ узнать, что всерьез беспокоит жителей. И Зеленоград — не исключение. Мы не реже раза в месяц проводим такие встречи по самым разным темам: отчитываемся перед зеленоградцами и получаем обратную связь. У нас, как и везде, есть люди особого склада, которые постоянно не дают покоя органам исполнительной власти, поднимают то одну проблему, то другую, пишут письма, а порой и жалуются. Нередко на таких встречах они — главные ораторы.

Но неправильно будет считать их эдакими «профессиональными жалобщиками». Это люди с активной жизненной позицией, с глазом, зорким на всякие недоделки, недоработки. Может быть, их претензии не всегда справедливы и обоснованы, но именно эти люди зачастую указывают нам на действительно важные проблемы, на которые обычный житель, занятый своей работой и семьей, порой просто не обращает внимания. Хотя, конечно, далеко не только они определяют характер общения с властью. Должен отметить, что у нас в округе темы, касающиеся абсолютно всех жителей — благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и другие аспекты городской жизни –обсуждаются одинаково живо и по-рабочему. Неравнодушные люди есть в любой сфере деятельности, и это очень хорошо.

К примеру, последняя встреча с населением прошла по вопросам развития научно-промышленного комплекса в Зеленограде. Казалось бы, тема актуальна не для всех. Но встреча вызвала большой интерес жителей — присутствовало немало людей, прозвучало большое количество вопросов, в основном, по существу. У нас в округе это закономерно: микроэлектроника была и остается для нас градообразующей сферой. Отвечая на многие из вопросов жителей, я отметил, что в последние годы в Москве стало значительно больше внимания уделяться развитию научно-промышленного комплекса, повышению инвестиционной привлекательности региона, поддержке предпринимательства. Наглядно это подтверждает положение дел в Зеленограде.

Округ сегодня представляют около 50 крупных и средних научных и промышленных предприятий, более 300 малых предприятий инновационной направленности. В их стенах трудятся более 27 тысяч работников, подавляющее большинство которых — зеленоградцы. Общий темп роста объема произведенной промышленной продукции и выполненных научных услуг крупных и средних организаций науки и промышленности Зеленограда с 2011 по 2017 годы составил 183%. Ежегодные темпы роста научно-производственного комплекса округа в среднем составляют 107-115%. В 2017 году и первой половине 2018 года на предприятиях округа создано около 1000 новых рабочих мест. Средняя заработная плата в научных и промышленных организациях Зеленограда на сегодняшний день находится на уровне 70 тысяч рублей.

Предприятия округа проводят активную социальную политику. Уже более 10 лет в округе проводится комплекс мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества и профессиональной ориентации молодежи: олимпиады, конкурсы, выставки, организация инженерных классов, экскурсии на предприятия. Координаторами этой работы выступают префектура округа, КП «Корпорация развития Зеленограда», учреждения образования. Так готовится кадровый резерв для ведущих предприятий округа, таких, как «Микрон» , «Ангстрем», «Компонент», «Миландр», «Субмикрон» и других. Все эти факторы и вызвали интерес жителей, которые не пожалели времени и пришли на встречу в префектуру.

Наверное, положение дел в промышленности и на рынке труда в Зеленограде еще нельзя считать идеальным, но прогресс последних лет очевиден. Для нас важно, что многие жители округа услышали ответы на вопросы, которые их беспокоят.