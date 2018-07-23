До Крюково с богатырями: на станции прошел флешмоб реконструкторов 

На станции «Крюково» в Зеленограде прошел флешмоб реконструкторов. Молодые люди, одетые в исторические одежды, а также оснащенные копьями и щитами, удивили пассажиров «Ласточки», следующей из Москвы в сторону Крюково. Во время своей поездки они с удовольствием фотографировались с обычными пассажирами. Прибыв на станцию, воины устроили импровизированный бой.
Акция прошла в поддержку фестиваля исторической реконструкции «Былинный берег». Он посвящен культуре и традициям Древней Руси, скандинавским народам и становлению Международного волжского торгового пути. В этом году он пройдет с 27 по 29 июля на берегу Волги в Кимрском районе Тверской области.
Фото Московско-Тверская ППК