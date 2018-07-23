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«Здесь может быть гостиница»: пермякам предлагают решить судьбу участка под ДК «Телта»
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«Здесь может быть гостиница»: пермякам предлагают решить судьбу участка под ДК «Телта» 

59.ru 52 минуты назад
Фото: 59.ru
ДК в аварийном состоянии, поэтому его предлагают снести и построить на его месте гостиницу
Власти Перми предлагают использовать участок на улице Окулова, который занимает заброшенный ДК «Телта», под строительство гостиницы. Но для этого им нужно получить одобрение пермяков. Высказать свое мнение горожане смогут на общественных слушаниях.
Общественные слушания пройдут 6 августа в общественном центре «Совет» на Борчанинова, 8.
— Пермякам нужно будет сообщить, поддерживают ли они предложение сменить зонирование территории с Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков) с максимальной высотой зданий не более 52 метров, — сообщили в администрации Перми. — В случае смены зонирования здесь может появиться гостиница.
Также на участках, входящих в зону Ц-5, возможно создание центров обслуживания туристов и торгово-развлекательных центров.
Идея сменить зонирование участку под ДК «Телта» принадлежит Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. Ее уже поддержала городская комиссия по землепользованию и застройке.
Пермякам, которые могут предложить другие варианты использования участка у Камы, рекомендуют написать об этом в комиссию по землепользованию и застройке (614000, город Пермь, улица Сибирская, дом 15, кабинет 3).
Ранее Сергей Федотов уже предлагал краевым властям передать здание театру «У Моста», художественным руководителем которого он является. Но, как рассказали «Коммерсанту» в правительстве, здание, скорее всего, непригодно для использования. В июне прошлого года стало известно, что одно крыло ДК в аварийном состоянии.
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