Зеленоградские досуговые ГБУ расширят спектр платных услуг​

Всего в Зеленограде работают шесть досуговых и спортивных центров, являющихся государственными учреждениями. Это «Заря» в Матушкино, «Фаворит» в Крюково, «Славяне» в Старом Крюково, «Энергия» в Силино, «М Клуб» в Крюково и «Талисман» в Савелках.

Платные услуги учреждения предоставляли и раньше, но в этом году префектурой Зеленограда было решено расширить их спектр и повысить процент количества получателей платных услуг. Соответствующее распоряжение вышло на сайте префектуры.

Так, коллегией префекта было решено считать приоритетным открытие новых направлений и расширение перечня услуг для жителей на платной основе, совершенствование системы оказания платных услуг, осуществление постоянного надзора за их качеством и ведение бухгалтерского учета внебюджетных средств, а также предоставление льгот определенным категориям населения.

Для руководителей и главных бухгалтеров учреждений досуга и спорта организуют семинар по вопросам, возникающим при оказании платных услуг.

Плановые показатели ГБУ на второе полугодие текущего года планируется довести до 10% получателей платных услуг от общего числа занимающихся и до 7% дохода от общей суммы всех поступлений.

При этом то, какие платные направления будут открываться в зеленоградских ГБУ, будут решать сами жители.

Отмечается, что платные услуги позволяют учреждениям увеличить среднюю заработную плату сотрудникам, а также осуществлять закупку основных средств и материальных запасов для развития учреждения.