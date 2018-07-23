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Зеленоградские досуговые ГБУ расширят спектр платных услуг​
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Зеленоградские досуговые ГБУ расширят спектр платных услуг​ 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Всего в Зеленограде работают шесть досуговых и спортивных центров, являющихся государственными учреждениями. Это «Заря» в Матушкино, «Фаворит» в Крюково, «Славяне» в Старом Крюково, «Энергия» в Силино, «М Клуб» в Крюково и «Талисман» в Савелках.
Платные услуги учреждения предоставляли и раньше, но в этом году префектурой Зеленограда было решено расширить их спектр и повысить процент количества получателей платных услуг. Соответствующее распоряжение вышло на сайте префектуры.
Так, коллегией префекта было решено считать приоритетным открытие новых направлений и расширение перечня услуг для жителей на платной основе, совершенствование системы оказания платных услуг, осуществление постоянного надзора за их качеством и ведение бухгалтерского учета внебюджетных средств, а также предоставление льгот определенным категориям населения.
Для руководителей и главных бухгалтеров учреждений досуга и спорта организуют семинар по вопросам, возникающим при оказании платных услуг.
Плановые показатели ГБУ на второе полугодие текущего года планируется довести до 10% получателей платных услуг от общего числа занимающихся и до 7% дохода от общей суммы всех поступлений.
При этом то, какие платные направления будут открываться в зеленоградских ГБУ, будут решать сами жители.
Отмечается, что платные услуги позволяют учреждениям увеличить среднюю заработную плату сотрудникам, а также осуществлять закупку основных средств и материальных запасов для развития учреждения.
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