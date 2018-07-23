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В Крыму поймали мошенников, обещавших за деньги «решить вопросы» с властью
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В Крыму поймали мошенников, обещавших за деньги «решить вопросы» с властью 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Группа мошенников, предлагавших за 5 миллионов рублей «решить вопросы» в органах власти, задержана в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Люди обратились ко мне через Facebook, что у них есть претензии, что с точки зрения ФЦП (федеральной целевой программы развития Крыма — ред.), не могли пробить определенные вещи. Когда они пришли, то сказали, что есть люди, которые представляются как «решалы», которые в Совете министров Крыма, в том числе и со мной, могут легко договориться по всем вопросам", — сказал Аксенов журналистам.
Он подчеркнул, что по его инициативе к расследованию были привлечены антикоррупционный комитет и МВД.
"Люди написали заявление, через три дня мошенников задержали. Они не должностные лица, а жулики, которые мошенническим способом пытались в процессе передачи получить 5 миллионов рублей. Их задержали с поличным", — подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма призвал всех, кому обещают «решать вопросы», обращаться к нему лично, в том числе через страницу в соцсети Facebook.
"Гарантирую, что будут происходить реальные действия. Советую, обращайтесь, информация о заявителях будет вся засекречена, и, соответственно, поможем полностью избавиться от ярма, которое мошенники пытаются на вас нагрузить", — сказал Аксенов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>>
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