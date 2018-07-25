Регоператор проинформировал более 90% населения Саратовской области

Руководители и специалисты Регионального оператора Саратовской области проводят активную информационно-разъяснительную кампанию о новом порядке обращения с твердыми коммунальными отходами и готовности коммунальной инфраструктуры, уже проведено около 80 информационных встреч на площадках районных администраций, общественных палат и собраний.

В ходе мероприятий проводится раздача информационных буклетов и плакатов шести различных видов: для управляющих организаций и жителей МКД, владельцев индивидуальных домов и членов садоводческих товариществ. Всего было роздано более 80 тысяч единиц информационной полиграфической продукции. Ежедневно действующий контакт-центр обрабатывает более 500 обращений по различным вопросам от населения и организаций, и с каждым днем их количество возрастает. Жители Саратовской области хотят максимально подробно узнать о новой системе обращения с ТКО и тех изменениях, которые произойдут с 1 августа, в том числе о новом тарифном регулировании.

Благодаря информационно-разъяснительной работе, представители Регоператора смогли сформировать перечень наиболее острых и частых вопросов, разъяснение по которым получили все желающие. Кроме того, благодаря активной помощи и запросам от населения и руководителей УК, формируются задания для установки дополнительных контейнеров в тех местах, где ранее наблюдались сложности с вывозом отходов. Тот интерес, который проявили представители муниципалитетов, свидетельствует о важности и своевременности изменения порядка обращения с ТКО.

«Живая и активная работа с населением — это наша почетная миссия, которую мы исполняем со всей ответственностью. Ни один вопрос не должен оставаться без ответа. Деятельность Регоператора всегда будет базироваться на принципах прозрачности и открытости. Тот диалог, который мы ведем на площадках в районах Саратовской области, в районных администрациях Саратова , крайне важен и ценен. До начала деятельности Регоператора осталось немного времени и нам необходима обратная связь для предоставления качественных услуг: где-то вносятся коррективы, где-то мы решаем наиболее острые задачи. Чем раньше мы выявим существующие «болевые точки» с вывозом ТКО, тем скорее сможем их решить. Вся наша деятельность направлена на удовлетворение интересов населения», — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев

Начальная кампания по информированию жителей Саратовской области посредством встреч в районных администрациях подходит к завершению. Решение озвученных вопросов о периодичности вывоза ТКО, проблемных участках, установке дополнительных контейнеров различных типов, а также логистике вывоза, находятся на контроле руководства Регоператора.

Дополнительные встречи будут проводиться в соответствии с пожеланиями населения и руководства районных администраций.

Прямые договоры с мусоровывозящими компаниями прекращают свое действие. У потребителей услуги (физических и юридических лиц) возникает обязанность заключить договор на предоставление коммунальной услуги с Регоператором. Услуга является обязательной к оплате по тарифу, который устанавливается комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для заключения договоров руководителям или ответственным сотрудникам организаций — собственников ТКО необходимо скачать заявление на сайте regoperator.org и следовать инструкции. За дополнительными разъяснениями можно обратиться по телефону: 8-800-222-64-90. На территории региона АО «Управление отходами» является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.