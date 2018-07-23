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Региональный оператор организует вывоз ТКО коммерческих организаций с 1 авг
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Региональный оператор организует вывоз ТКО коммерческих организаций с 1 авг 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Ряд крупных региональных мусорообразователей уже предоставили заявления на заключение договора и готовы к переходу на новую систему обращения с ТКО, обязанность заключить договор с Региональным оператором на обращение с ТКО с 1 августа 2018 года определена федеральным законодательством, сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним, для заключения договоров руководителям или ответственным сотрудникам организаций — собственников ТКО необходимо скачать заявление на сайте regoperator.org и следовать инструкции. За дополнительными разъяснениями можно обратиться по телефону: 8-800-222-64-90. На территории региона АО «Управление отходами» является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.
«Надо понимать, что юридические лица несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате коммерческой деятельности. В том числе и за то, где эти отходы в итоге окажутся — на лицензированном полигоне захоронения или на незаконной свалке. Поэтому необходимо иметь подтверждение факта экологически безопасного захоронения ТКО. Обращаю внимание руководителей и владельцев предприятий малого и среднего бизнеса на эту ответственность. Регоператор гарантирует соблюдение территориальной схемы по обращению с ТКО, поскольку мусоровывозящая компания получает оплату за свои услуги от Регоператора только при условии транспортирования ТКО на экологически безопасные обработку и захоронение. Нами был проведен конкурсный отбор мусоровывозящих компаний и они готовы охватить все организации в соответствии со своей территорией обслуживания. Для заключения договора на вывоз ТКО представители юридических лиц и предприятий различных форм собственности, должны обратиться к Регоператору. Прямого договора у собственников ТКО мусоровывозящей компанией в Зоне деятельности Регоператора быть не может», — прокомментировал ход договорной кампании директор Регионального оператора Михаил Андреев.
Напомним, что прямые договоры с мусоровывозящими компаниями прекращают свое действие c 1 августа 2018 года, с даты начала деятельности Регионального оператора. До этой даты договоры являются действующими и обязанность по вывозу ТКО лежит на компаниях, с которыми заключен договор у собственников ТКО. С 1 августа 2018 года услуга становится коммунальной и обязательной к оплате Регоператору по тарифу, который устанавливается комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области. В случае отсутствия договора, Регоператор имеет право взымать плату за услугу как фактически оказываемую с 1 августа 2018 года с предъявлением пени и судебных издержек в отношении юридического лица, неправомерно уклонившегося от заключения соответствующего договора.
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