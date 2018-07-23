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ФАС возобновила торги по выбору оператора ТКО в Новосибирской области
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ФАС возобновила торги по выбору оператора ТКО в Новосибирской области 

ТАСС 59 минут назад
Фото: АиФ
НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возобновила торги по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области в связи с признанием жалобы на организацию торгов необоснованной.
"Возобновление торгов. Решение ФАС России по результатам рассмотрения жалобы ЗАО «Авторециклинг» на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров", — говорится в документах конкурса.
Ранее ТАСС сообщал, что ФАС во второй раз приостановила торги по выбору оператора по обращению с ТКО в связи с поступлением жалобы от компании ЗАО «Авторециклинг». 17 июля ФАС рассмотрела жалобу компании и признала ее необоснованной, так как «из жалобы не представляется возможным сделать вывод о том, как несоответствие перечня видов отходов, указанного в конкурсной документации, привело к нарушению прав и законных интересов заявителя, могло повлиять на возможность заявителем подать заявку на участие в конкурсе».
12 июля министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области определило регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Конкурсная комиссия решила заключить соглашение с компанией «Экология-Новосибирск», 75% которой принадлежит группе «ВИС» — концессионеру строительства мусорных полигонов. Конкурс был признан не состоявшимся, так как к участию была допущена одна заявка.
"Мусорная" концессия в Новосибирске
Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с компанией «Экология-Новосибирск». В сентябре 2017 года группа «ВИС» стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.
Компания-концессионер до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх— Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.
Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.
В октябре врио губернатора поручил правительству региона уведомить концессионера о расторжении договора на строительство мусороперерабатывающих комплексов. При этом власти Новосибирской области не исключили заключения нового соглашения с прежним концессионером на новых условиях.
В апреле власти Новосибирской области и общественники договорились о параметрах нового концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов, стоимость которых снизилась более чем на 2 млрд рублей и составила 4,3 млрд
ТАСС: последние новости
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