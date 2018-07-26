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«Экология-Новосибирск» получила статус регионального оператора по обращению с ТКО
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«Экология-Новосибирск» получила статус регионального оператора по обращению с ТКО 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Компания «Экология-Новосибирск», 75% которой принадлежит группе «ВИС» — концессионеру строительства мусорных полигонов, получила статус регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области. О подписании соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» сообщила пресс-служба группы «ВИС».
"В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» с даты заключения соглашения компании присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО Все подготовительные мероприятия будут выполнены до 1 января 2019 года, когда ООО «Экология— Новосибирск» приступит к непосредственным обязанностям регионального оператора. Срок действия соглашения с компанией составляет 10 лет", — уточнили в пресс-службе.
Как пояснили в компании, для организации деятельности регионального оператора еще предстоит работа по выстраиванию инфраструктуры и организации договорной работы с потребителями, в числе которых — около 15 тыс. многоквартирных домов, 306 тыс. индивидуальных домов и порядка 30 тыс. юридических лиц. Комментариями правительства Новосибирской области ТАСС пока не располагает.
О концессии
Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью в 6,5 млрд рублей власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с компанией «Экология-Новосибирск». В сентябре 2017 года группа «ВИС» стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.
Компания-концессионер до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.
Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов. В апреле власти Новосибирской области и общественники договорились о параметрах нового концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов, стоимость которых снизилась более чем на 2 млрд рублей и составила 4,3 млрд
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