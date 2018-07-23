Тайны «Интер РАО»: в деле Карины Цуркан всплыли новые прослушки

«Кругом враги, Борис Юрьевич!»

С момента ареста бывшего топ-менеджера « Интер РАО Карины Цуркан , обвиняемой в шпионаже, прошёл месяц. «КВ» уже писал, что скандал начался с массовой рассылки сотрудникам «Интер РАО» на служебную почту записей телефонных переговоров. Вопреки распространённым данным о том, что спецслужбы «вели» Цуркан три года, наши источники по-прежнему утверждают: история началась лишь в феврале 2018.

Сейчас нам стали известны новые детали расследования, а также некоторые события из корпоративной жизни энергетической корпорации.

В беседе источник, близкий к правлению «Интер РАО» сравнил компанию-гигант с потерпевшим крушение «Титаником». Цуркан была для руководства во многом незаменимой — ее использовали в качестве исполнителя-специалиста по реализации непростых схем.

Источники предоставили в наше распоряжение аудиозаписи, на которых якобы были идентифицированы голоса главы правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука и Карины Цуркан. Не имея возможности подтвердить эту информацию, мы публикуем расшифровку, обозначая собеседников «Б» и «К». Разговор собеседников идет в доверительном ключе.

«К. : Слава идёт в «Русгидро» , идёт под (фамилия), директором по взаимодействию с органами власти.

Б. : А кто он?

К. : Помните, Дима (фамилия). Это его парень.

Б. : Это его человек?

К. : Да, но нам от его ухода никакого удара. Парень спокойный, хороший, больше поговорить

Б. : А где он?

К. : Он у меня уже год.

Б. : Все поляны под себя подобрала (смеется)

К. : В последнее время очень много вопросов завязано лично на меня, но в тоже время, если они уйдут — я не сойду с ума, мягко выражаясь.

Б. : Эффект незаменимости создаёшь?

К. : Что же делать, Борис Юрьевич, кругом одни враги. Борис Юрьевич, а что же делать (смеется)? А то артамоновцы одни, незаменимых не бывает.

(Собеседники переключаются на обсуждение интрижки одного сотрудников холдинга. Суть в романе после «4-й бутылки». Затем разговор возвращается в деловое русло).

В день, когда, как утверждают источники, состоялась процитированная беседа, подчинённый Карины Цуркан подал ей заявление об увольнении по собственному желанию, пояснив, что уходит за своим бывшим начальником Вячеславом Артамоновым (ранее тот занимал в «Интер РАО» должность руководителя блока трейдинга — его место заняла Цуркан).

Отставки и расследование

Но вернёмся к рассказу о событиях в «Интер РАО» после «дела Цуркан». Одним и первых по решению правления холдинга лишился своего поста руководитель Блока стратегии и инвестиций Ильнар Мирсияпов . По данным источника, близкого к правлению холдинга, это было связано с аудиозаписями, которые сотрудники «Интер РАО» получили на почту.

Ряды недавно уволенных пополнил руководитель пресс-службы Антон Назаров , с чьего почтового ящика, как выяснилось, была сделана та самая рассылка.

На станциях «БашРТС» и «Молдавской ГРЭС» в рамках расследования назначен независимый аудит, также будут проверены электростанции в Сочи Калининграде , где, предположительно, монтировались подогреватели низкого давления плохого качества, закупавшиеся в Санкт-Петербурге (об этой схеме также шла речь в аудиозаписях, распространенных среди сотрудников холдинга).

Из-за той же истории с подогревателями, утверждают источники, около недели назад лишился поста гендиректор OOO «Интер РАО — Управление электрогенерацией»: 10 июля Тимура Липатова сменил Александр Корешев.

Но это лишь начало, уверяют наши собеседники, знакомые с ходом расследования. Они подтвердили, что ведётся активная работа по установлению причастности к «делу Цуркан» заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко . Идёт проверка его личной связи с Кариной Цуркан, были проведены обыски.

О возможной схеме взаимодействия Цуркан и Кравченко нам сообщили следующее. Транзитные киловатты на «Молдавской ГРЭС» были привязаны к приднестровским рублям (Цуркан в беседах называла эту валюту «фантиками»). Кравченко имел влияние на поставки электроэнергии и и был курсе самых точных прогнозов в регионе, а у Цуркан в Приднестровье были «подконтрольные» банки. Благодаря этому можно было эффективно «сыграть» на событиях и курсах.

Как разрушали «Молдаванку»

Болгарию. «Молдавская ГРЭС», судя по всему — ключевой объект в «деле Цуркан». Расположенная в Днестровске электростанция была построена в 1964 году. Во времена СССР производимое ею электричество экспортировалось в страны соцлагеря, в частности, Румынию

В 2005 году станцию приватизировали, она вошла в состав «Интер РАО». На «Молдавской ГРЭС» есть четыре турбины и современное высокотехнологичное (недавно было реконструировано) АРУ — Автоматическое распределительное устройство. Но в последние несколько лет на станции функционировала всего одна турбина, и объект использовался в основном, как ретранслятор, передавая электроэнергию из России Украины на экспорт.

По словам источников, ГРЭС была специально выведена лишь на малую долю производительности. Фактически были разрушены схемы поставок топлива (станция уникальна ещё тем, что может работать на трёх видах топлива — мазут, уголь и газ, в 2013 году она перешла на каменный уголь).

Бывшие сотрудники «Интер РАО» в один голос утверждают, что, когда холдингом управлял Евгений Дод , все топливо поставлялось из России (газ шёл транзитом через Украину), а с приходом Бориса Ковальчука курировать «Молдавку» стала Цуркан, и станция постепенно начала приходить в запустение. Всё топливо стало поставляться из Украины (в том числе и газ, которые закупался, а не шёл транзитом). Таким образом ГРЭС стала «иждивенкой» — располагается на арендованной у ПМР земле, питается украинским топливом и почти ничего не производит. Но это только на первый взгляд.

Некоторые СМИ приводили цифру ущерба от деятельности Карины Цуркан в 200 миллионов долларов в год: избыточная украинская электроэнергия экспортировалась через «Молдавку» в Европу под видом энергии выработанной самой ГРЭС (при одной-то турбине). Ничего не производилось, не поставлялось, а комиссии и налоги не шли в казну. Главной целью была продажа «Молдавской ГРЭС» Румынии.

«Это будет взрыв мозга, объективно»

Приведём очередную запись переговоров. Со слов источника, разговор предположительно идёт между Кариной Цуркан (обозначим её по традиции «К») и мужчиной по имени Ярослав (расшифровка его речи обозначена как «Я»).

Стоит отметить, что по рассказу источника, этот мужчина несколько раз оставлял заявку на визит к топ-менеджеру, но всякий раз бизнес-леди переносила встречу. А появился Ярослав в кабинете Карины после весьма интересных событий. За день до появления гостя Цуркан разыграла целый спектакль — демонстративно при свидетелях (пришла в кабинет вместе с сотрудником холдинга по фамилии Маргулец) обнаружила на рабочем месте «жучок».

Карина самостоятельно извлекла средство корпоративного контроля и видимо решив, что её больше не «слушают», пригласила к себе в кабинет Ярослава и беседовала с ним, что называется, в открытую. Важно отметить, что на проходной гость предъявлял румынский паспорт и у спецслужб нет сомнений в его связи со иностранной «спецурой».

К. : Чай, кофе будете?

Я. : Спасибо, нет.

К. : Напились?

Я. : Передаю от (имя фамилия), особым угостил.

К. : Ммм, как приятно.

Я. : Хочу понять, как мы движемся. Отправлял вам протокол.

К. : Протокол мне не понравился. Сделала вид, что это не мне пришло. Некрасивые слова что типа «если мы не заплатим»…

Я. : Не, не, идея такая. Мы платим за год, но есть возможность выхода из сделки, но за это нужно заплатить. Акт о покупке 50 процентов.

К. : Не до конца понимаю серьезность намерений.

Я. : Намерения самые серьезные.

К. : Да.

Я. : Концепция. Киев сам по себе стрёмен. Обективно получить деньги за выкуп — 150 млн за актив будет сложно. Потому что страновые риски и непонятки со сбытом. Сейчас мы пытаемся сказать, что уже получаем право погасить часть из того, что заработаем. То есть платим за 51 процент, получая станцию в управление — показывая серьезность намерений и управляя, мы частями за несколько лет вопрос закрываем.

К. : С нашей стороны… Мы сегодня имеем актив в стопроцентной собственности. Что здесь предлагается? Мы глушим актив, что даёт дополнительную доходность одному из акционеров. При этом мы этот актив не продали потому, что длительная рассрочка платежа, тоже это надо обсуждать. По сути не продали, но теряем управление. Коммерческое управление при покупке 50 процентов нам тоже надо будет оправдать. Почему мы передаём коммерческое управление и что это означает, не говоря уже о рисках о том, как на это посмотрит президент Приднестровья. Поэтому надо находить что-то промежуточное.

Я. : Мы за. Ко мне (имя) приехал и сказал, что концептуально мы на одной стороне. Если нет, я готов приезжать, когда у вас будет время, готов садиться, и мы будем искать компромиссы. Чтобы это было и у вас реализуемое и проталкиваемое, и у нас. Второй вопрос, это правильно сказать, что это мы покупаем, и запубличить это, потому что с точки зрения антимонопольного — Молдова это будет просто взрыв мозга, объективно.

К. : Мне, кстати приднестровцы говорят: советник президента мне сказал о том, что он знает, что мы с вами ведем переговоры о продаже станции.

Я. : Это нормально, вести переговоры мы можем. Вам принципиально, чтобы это был (название фирмы)?

К. : Естественно, вопрос будет выноситься на совет директоров и нужно будет объяснить что за компания. Если будет покупатель на 100 процентов, то не важно, а если у нас будет контрагент, с которым у нас акционерное соглашение…

Я. : Я согласен.

К. : Думаю о другом на самом деле. Когда мы с вами объявим, что мы договорились, Приднестровье нам такие палки в колёса начнёт совать. Давайте подумаем, как нам презентовать тему Приднестровью.

Я. : Приднестровью — одна тема, это: ребят, мы зажимаемся, но в кратчайшее сроки мы вам все обеспечиваем. Либо вы просто получаете свои доходы от того, что там генерирует, налог с оборота и плюс газ, которые вы на нас толкаете, либо мы можем вам дать 20 процентов из общего объема, расторговать в рубли — сколько хотите, столько и зарабатывайте — ваш вопрос.

К. : В настоящий момент у меня такая позиция. Я им говорю: выходите на Румынию со своим газом, но мы не построили диалог. Пока. Потому что цена на газ должна быть настолько похабной, что риски политические были не выше, чем желание заработать. Так что тема не остановлена, они мне позвонят. Вы поймите, им нужно продать газ, это важнее, чем все, что мы делаем. Я договорилась до (дата), но оставила возможность что мы можем соскочить.

(Рассчитывают вслух цену газа)

Я. : Если надо, то где-то выйдем, присядем, закроемся и обсудим все моменты.

К. : Надо. Моя задача — развести риски. Много сложных вопросов. Мне нужно придумать историю. Как мы будем представлять Приднестровью?

Я. : Надо показать, как они будут зарабатывать.

К. : Нет, надо ставить так, что у них нет другого варианта.

Я. : Кстати, у них же нет валютных поступлений, а это как раз можно сделать валютным поступлением при их-то фантиках.

К. : Это важно.

Я. : Мы платим за возможность зарабатывать. Вы занимаетесь закупками, мы управлением (…)

Я. : Я понимаю, что есть определенные рычаги, но никто не может гарантировать, что как они скажут, так и сделают. Поэтому пока не надо никого подключать.

К. : Ага, я вот уже сижу строчу смски замминистру (смеется).

Я. : Просто (имя) вам кое-какие бумаги отправлял, если можно их переподписать.

К. : Да, в работе.

Речь предположительно идёт, как вы поняли, о продаже ключевой станции.

По плану Цуркан стратегическую «Молдавку» нужно было «заглушить», чтобы убедить правление «Интер РАО» в её неликвидности (это было почти исполнено, она работала в одну турбину) и по частям продать её Румынии — сначала 51 процент, а потом и остальную часть. Приказ от спецслужб или жажда наживы двигала Цуркан — разберётся следствие. Но не понятно одно: как эта женщина, пусть и член правления корпорации-хозяина, могла так уверенно и самостоятельно распоряжаться важнейшим активом холдинга?

Возникают сомнения, что это была просто самодеятельность руководителя Блока трейдинга. Такое поведение больше похоже на то, что этот проект был уже согласован. При этом собеседники высказывают опасения: президент Приднестровья будет вставлять им «палки в колёса». Теоретически да, глава ПМР контролирует арендную ставку, налоги, землю на которой находится станция, водоёмы и может запросто «зарубить» поставки и транзиты, осложнив всё это на законодательном уровне. И решить с ним вопрос мог только один человек — Кравченко, который просил Цуркан устроить с первым лицом Приднестровья встречу.

Кроме того, чтобы ускорить процесс решения этого вопроса, Цуркан прибегла к помощи СБУ . Без службы безопасности Украины она бы не смогла в экстренном порядке урегулировать вопросы с поставками и транзитами. Переговоры, по данным наших источников, она вела через своего подчинённого.

В настоящее время, со слов источника близкого к правлению, всё идёт к присоединению «Интер РАО» к «Роснефти» . «Интер РАО» активно выкупает свои акции (последние были куплены у ПАО «Русгидро»), чтобы потом перепродать их.

Несмотря на то, что под следствием находится только Карина Цуркан, а её коллеги проходят по делу в качестве свидетелей — расследование ещё не закончено. Скандал с арестом топ-менеджера «Интер РАО» обнажил целый ряд проблем в промышленном бизнесе и безопасности страны. До сих пор на повестке остаётся важнейший вопрос: каким образом Цуркан столько времени вращалась в высших кругах, посещала официальные мероприятия и имела доступ к важнейшей информации?