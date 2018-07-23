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Лавров отправится в Израиль для обсуждения ситуации в регионе
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Лавров отправится в Израиль для обсуждения ситуации в регионе 

РИА Новости 56 минут назад
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ИЗРАИЛЬ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ И ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ — МИД РФ
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