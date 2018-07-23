Чиновника уволили из минстроя Чувашии по требованию прокурора 

Прокуратура Чувашии после проведенной проверки потребовала уволить чиновника министерства спорта республики с государственной гражданской службы из-за утраты доверия. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверка установила, что сотрудник минспорта использовал служебное положение в интересах коммерческой организации.
«В связи с несоблюдением указанным лицом требований закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также нарушением антикоррупционных запретов и ограничений, прокуратурой республики в адрес министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики внесено представление с требованием о привлечении государственного служащего к ответственности в виде увольнения по утрате доверия», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Напомним, начальник одного из отделов мэрии Чебоксар вышла на пенсию после прокурорской проверки. Чиновницу уличили в том, что она самостоятельно премировала себя за труд. О сложившейся ситуации не знал даже глава города. Общая сумма приказов о поощрении составила более 100 тыс. рублей.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин