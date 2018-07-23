Андрей Травников поручил привести региональные госпрограммы в соответствие с федеральными стандартами

С докладом об итогах реализации госпрограмм за 2017 год выступила врио заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития региона Ольга Молчанова

Она отметила, что по итогам 2017 года реализация 100% государственных программ признана эффективной. Это произошло впервые с 2011 года, с начала проведения оценки эффективности программ, реализуемых областными исполнительными органами государственной власти. Работа по реализации госпрограмм за 2017 год признана хорошо организованной, предлагается продолжить их реализацию в 2018-м и в последующие годы.

Андрей Травников поручил в продолжение реализации региональных госпрограмм во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти следить за структурой национальных проектов, федеральных программ. «При необходимости, скорректировать набор наших региональных госпрограмм — в том числе, возможно, сократить их количество за счет укрупнения, в соответствии со структурой федеральных программ», — подчеркнул глава Новосибирской области.

В 2017 году в области осуществлялась реализация 35 государственных программ. Они охватывали все основные задачи государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности жителей области.

В бюджете области на 2017 год было предусмотрено 120,9 млрд рублей. Фактически на реализацию мероприятий госпрограмм за счет всех источников финансирования, включая внебюджетные, было направлено 139,6 млрд рублей.

Наибольшие объемы финансирования были направлены на реализацию следующих госпрограмм: «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы» (более 23,8 млрд рублей); «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» (20,7 млрд рублей); «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014–2020 годы» (17,2 млрд рублей); «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014–2020 годы» (13,8 млрд рублей); «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015–2022 годах (8,1 млрд рублей).