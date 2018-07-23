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Берег Амура на границе с Китаем укрепят до 2021 года за 500 млн рублей
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Берег Амура на границе с Китаем укрепят до 2021 года за 500 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Работы по укреплению берега Амура в Еврейской АО (ЕАО) для предотвращения размыва берега с российской стороны начнутся весной 2019 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Амурском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов.
"Берегоукрепление откосного типа из камня будет построено в Смидовичском районе Еврейской АО в границах заповедника Бастак. Работы начнутся в мае 2019 года, когда Амур освободится ото льда", — сказал руководитель управления Андрей Макаров.
Он уточнил, что на эти работы из федерального бюджета будет выделено около 500 млн рублей. Завершится строительство, как ожидается, в 2021 году.
По данным Главгосэкпертизы России, длина берегоукрепления составит почти 3 км. Российский берег Амура размывается со средней скоростью 1,5-2,5 м в год, а на отдельных участках — до 3,5 м в год, из-за чего РФ несет территориальные потери. Кроме того, из-за деформации русла образуются отмели. Это может привести к переносу судового хода.
По реке Амур проходит российско-китайская государственная граница.
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