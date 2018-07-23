Берег Амура на границе с Китаем укрепят до 2021 года за 500 млн рублей

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Работы по укреплению берега Амура в Еврейской АО (ЕАО) для предотвращения размыва берега с российской стороны начнутся весной 2019 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Амурском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов. "Берегоукрепление откосного типа из камня будет построено в Смидовичском районе Еврейской АО в границах заповедника Бастак. Работы начнутся в мае 2019 года, когда Амур освободится ото льда", — сказал руководитель управления Андрей Макаров Он уточнил, что на эти работы из федерального бюджета будет выделено около 500 млн рублей. Завершится строительство, как ожидается, в 2021 году. По данным Главгосэкпертизы России, длина берегоукрепления составит почти 3 км. Российский берег Амура размывается со средней скоростью 1,5-2,5 м в год, а на отдельных участках — до 3,5 м в год, из-за чего РФ несет территориальные потери. Кроме того, из-за деформации русла образуются отмели. Это может привести к переносу судового хода. По реке Амур проходит российско-китайская государственная граница.