ВС разъяснил, когда невозможно восстановить срок для принятия наследства

Итак, в районный суд Краснодарского края обратился гражданин с просьбой восстановить ему сроки принятия наследства, оставшегося после смерти отца. А еще этот человек попросил судей признать незаконным право собственности родной тетки на унаследованное имущество, как и ее свидетельство о праве собственности и взыскать с родни судебные траты.

В суде истец, бывший житель одной из станиц края, рассказал, что после смерти его отца осталось наследство — хороший дом и большой участок земли. Он сам в это время находился в местах лишения свободы в одной из соседних стран, где отбывал десятилетний срок. Отец умер за год до того, как он освободился.

Гражданин, выйдя на свободу, приехал на родину и обратился к нотариусу, где выяснил, что наследство получила сестра отца, она же зарегистрировала право собственности и на дом, и на землю. Теперь в суде истец доказывает, что он — наследник первой очереди и дом с участком должен достаться ему. Ответчица иск не признала, заявив, что сын пропустил все сроки принятия наследства.

В итоге районный суд сыну срок восстановил и признан его принявшим наследство. Свидетельство о праве на наследство тети на дом и участок признаны недействительными, записи в ЕГРП об этом имуществе аннулированы. А еще райсуд признал за сыном право собственности на участок и дом. С родственницы в пользу племянника судом взыскана госпошлина в 44 тысячи 200 рублей. Краевой суд с этим согласился.

Ответчица пошла жаловаться дальше и дошла до Верховного суда РФ . Там провели проверку и с выводами коллег не согласились, усмотрев в решениях краснодарских судов — «существенные нарушения».

Вот аргументы Верховного суда. Из материалов дела видно, что отец истца умер в январе. Ему на праве собственности принадлежал дом и участок. Завещания он не оставил. Судя по материалам наследственного дела, в конце апреля к нотариусу пришли две сестры умершего и заявили, что они — наследники второй очереди. По их словам, есть наследник первой очереди — сын брата, но они его много лет не видели и, где он живет, не знают. Позже одна из сестер — младшая, отказалась от наследства в пользу старшей. Осенью нотариус выдала наследнице свидетельство о праве на наследство по закону. Спустя месяц было зарегистрировано и право собственности.

Сын умершего пришел к нотариусу спустя почти год. Судя по справке за подписью начальника тюрьмы иностранного государства, сын ровно десять лет отбывал срок наказания.

Районный суд Краснодарского края, удовлетворяя иск, исходил из того, что сын не обратился за наследством вовремя по «независящим от него обстоятельствам. Он не знал или не должен был знать о смерти отца». Поэтому срок для принятия наследства пропущен «по уважительной причине». Значит, подлежит восстановлению. На аргумент родной тети о пропуске срока для принятия наследства райсуд заявил, что этот срок принятия наследства не является сроком исковой давности, поэтому правила о продлении, восстановлении и перерыве сроков исковой давности к нему не применяются. Апелляция с такими выводами согласилась. Доводы ответчицы, что у райсуда нет законных оснований соглашаться восстанавливать срок, краевой суд оставил без внимания.

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, местные «судебные постановления приняты с существенным нарушением норм материального права» и согласиться с ними нельзя.

В статье 1152 Гражданского кодекса сказано, что для приобретения наследства наследник должен его принять. В статье 1154 записано, что сделать он это может в течение шести месяцев со дня открытия. В следующей статье того же кодекса указано, что по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может ему срок восстановить и признать человека принявшим наследство, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или срок пропущен по уважительным причинам. А еще в этой статье — 1155-й сказано, что восстановить срок возможно, если в течении срока, отведенного для принятия наследства, гражданин обратится в суд «в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали».

Был специальный пленум Верховного суда (№ 9 от 29 мая 2012 года) «О судебной практике по делам о наследовании». И там было сказано дословно следующее: «требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств:

а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам. К уважительными причинами отнесены — тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и тому подобное (статья 205 Гражданского кодекса). Не считаются уважительными причинами кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и принятии наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и тому подобное;

б) обращение в суд наследника, пропустившего срок с требованием его восстановить в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока. Этот шестимесячный срок для обращения в суд не подлежит восстановлению и наследник, его пропустивший, лишается права на восстановление срока принятия наследства.

Как видно из нашего дела, сыну, по его заявлениям в суде, стало известно о смерти отца в мае или „не позднее июня“. А в суд с иском о восстановлении срока он отправился только в конце января следующего года. Это означает, что причины, по которым гражданин не пошел в суд за продлением срока наследством, отпали — человек вышел на свободу, но в суд в течение полугода он не поторопился пойти. И оснований для восстановления срока для принятия наследства в нашем случае не имелось.

А еще Верховный суд подчеркнул следующее обстоятельство: вывод районного суда о том, что сын до момента выхода на свободу в колонии не знал и не должен был знать о смерти отца, был лишен возможности поддерживать связь с отцом, получать информацию о его здоровье — ни на чем не основан. Таких данных в материалах дела — нет.

Верховный суд подчеркнул — выводы местных судов о том, что срок для принятия наследства в нашем случае восстановить можно, сделаны без учета статьи 1155 Гражданского кодекса и разъяснений пленума по делам о наследстве. Это, по мнению высокой инстанции, привело к „неправильному разрешению дела“.

В итоге Верховный суд сделал то, что делает крайне редко. Он оба решения — районного суда и краевого — отменил и сам принял новое решение — полностью отказать сыну умершего в его иске к родной тете.