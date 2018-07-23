Новый состав совета директоров Теплоэнерго возглавил замглавы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков

20 июля состоялось заседание совета директоров АО «Теплоэнерго» в новом расширенном составе. Напомним, в новый совет директоров компании по предложению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова вошли представители ведущих региональных вузов, регионального отделения Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Нижнего Новгорода. В ходе заседания члены совета директоров единогласно избрали председателем заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ивана Носкова

На заседании был утвержден годовой бизнес-план и определены приоритеты работы на 2018 год. Активную дискуссию вызвал вопрос о нюансах текущего законодательства, регламентирующего схему подключения новых потребителей к сетям Теплоэнерго. Кроме того, общественники озвучили ряд предложений по оптимизации деятельности предприятия, которые требуют дополнительного анализа и будут вынесены на рассмотрение на следующее заседание совета.

«На совете директоров обсуждалось множество важных для жизнедеятельности Общества задач, но самый важный вопрос — это, конечно, экономический. Теплоэнерго — социально-ответственное предприятие, и от того, как будет развиваться его экономика, какие будут показатели в предстоящем периоде, будет зависеть качество оказываемых услуг и удовлетворенность потребителей», — заявила член совета директоров, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области , председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.