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Новый состав совета директоров Теплоэнерго возглавил замглавы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков
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Новый состав совета директоров Теплоэнерго возглавил замглавы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
20 июля состоялось заседание совета директоров АО «Теплоэнерго» в новом расширенном составе. Напомним, в новый совет директоров компании по предложению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова вошли представители ведущих региональных вузов, регионального отделения Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Нижнего Новгорода. В ходе заседания члены совета директоров единогласно избрали председателем заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ивана Носкова.
На заседании был утвержден годовой бизнес-план и определены приоритеты работы на 2018 год. Активную дискуссию вызвал вопрос о нюансах текущего законодательства, регламентирующего схему подключения новых потребителей к сетям Теплоэнерго. Кроме того, общественники озвучили ряд предложений по оптимизации деятельности предприятия, которые требуют дополнительного анализа и будут вынесены на рассмотрение на следующее заседание совета.
«На совете директоров обсуждалось множество важных для жизнедеятельности Общества задач, но самый важный вопрос — это, конечно, экономический. Теплоэнерго — социально-ответственное предприятие, и от того, как будет развиваться его экономика, какие будут показатели в предстоящем периоде, будет зависеть качество оказываемых услуг и удовлетворенность потребителей», — заявила член совета директоров, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.
«Сегодняшнее совещание было установочным — мы решили основные организационные вопросы. Вместе с тем, представители общественных организаций обратили внимание на ряд проблем, которые волнуют жителей. И к следующему заседанию совета мы подготовим конкретные материалы для предметного обсуждения обозначенных тем», — подчеркнул генеральный директор АО «Теплоэнерго» Александр Котельников.
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