Видео: новый российский карабин впечатлил ветерана спецназа США

Карабин SR1 калибра 5, 56 миллиметров был недавно запущен в серийное производство. Это единственное в мире стрелковое оружие со сбалансированной автоматикой, разработанное для гражданского рынка.

— Как будто стреляешь в компьютерной игре. Отдачи совсем нет, — отметил технический консультант концерна «Калашников» Владимир Онокой, презентуя Ларри Викерсу карабин.

Но чтобы не быть голословным, сначала он предложил гостю пострелять из хорошо знакомой американцу спортивной винтовки AR-15 с эффективным дулом и облегченной затворной рамой.

Эксперт опробовал обе модели и вынес свой вердикт: «Сбалансирования автоматика позволяет сделать следующий прицельный выстрел из карабина SR1 в два раза быстрее, чем из AR-15.