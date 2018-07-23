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Видео: новый российский карабин впечатлил ветерана спецназа США
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Видео: новый российский карабин впечатлил ветерана спецназа США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Карабин SR1 калибра 5, 56 миллиметров был недавно запущен в серийное производство. Это единственное в мире стрелковое оружие со сбалансированной автоматикой, разработанное для гражданского рынка.
— Как будто стреляешь в компьютерной игре. Отдачи совсем нет, — отметил технический консультант концерна «Калашников» Владимир Онокой, презентуя Ларри Викерсу карабин.
Но чтобы не быть голословным, сначала он предложил гостю пострелять из хорошо знакомой американцу спортивной винтовки AR-15 с эффективным дулом и облегченной затворной рамой.
Эксперт опробовал обе модели и вынес свой вердикт: «Сбалансирования автоматика позволяет сделать следующий прицельный выстрел из карабина SR1 в два раза быстрее, чем из AR-15.
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