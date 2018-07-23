Ещё
В Адыгее сужденные КП-3 заняты на работах по изготовлению кирпича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Адыгее сужденные КП-3 заняты на работах по изготовлению кирпича 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Колония-поселение № 3 УФСИН России по Республике Адыгея начало вывод осужденных на работы по изготовлению кирпича.
Учреждение начало взаимовыгодное сотрудничество с коммерческой организацией в ООО «Диалог-Восток-Запад» в 2017 году. По мере поступления заказов начат вывод осужденных на собственное производство.
«В настоящий момент на работы выводится 15 осужденных с высокой среднедневной заработной платой — более 370 рублей в день. До конца года планируется увеличить количество привлекаемых к труду осужденных до 25-30 человек», — рассказал начальник отдела трудовой адаптации осужденных майор внутренней службы Арсен Блягоз.
Дополнительный вывод в ООО «Диалог-Восток-Запад» позволил учреждению КП-3 повысить процент трудоустройства осужденных. В частности в настоящий момент в учреждении из содержащихся 79 человек, привлечены к оплачиваемому труду: 68 человека. Процент трудоустройства и погашения исков осужденными-исковиками составляет 100%.
АиФ Адыгея: последние новости
Всероссийский фестиваль красок пройдет в Майкопе Студенты МГТУ приняли участие во Всероссийском конкурсе профсоюзных лидеров Жительница Адыгеи отметила 100-летний юбилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам124
Украина приготовилась перехватывать российские корабли83
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор96
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России55
«Она просто перестала дышать — и все»21
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение