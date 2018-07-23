В Адыгее сужденные КП-3 заняты на работах по изготовлению кирпича

Учреждение начало взаимовыгодное сотрудничество с коммерческой организацией в ООО «Диалог-Восток-Запад» в 2017 году. По мере поступления заказов начат вывод осужденных на собственное производство.

«В настоящий момент на работы выводится 15 осужденных с высокой среднедневной заработной платой — более 370 рублей в день. До конца года планируется увеличить количество привлекаемых к труду осужденных до 25-30 человек», — рассказал начальник отдела трудовой адаптации осужденных майор внутренней службы Арсен Блягоз.

Дополнительный вывод в ООО «Диалог-Восток-Запад» позволил учреждению КП-3 повысить процент трудоустройства осужденных. В частности в настоящий момент в учреждении из содержащихся 79 человек, привлечены к оплачиваемому труду: 68 человека. Процент трудоустройства и погашения исков осужденными-исковиками составляет 100%.