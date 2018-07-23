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Прокуратура Саратова опрашивает сотрудников МУП «Дорожник Заводского района»
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Прокуратура Саратова опрашивает сотрудников МУП «Дорожник Заводского района» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Ранее проверка Контрольно-счетной палаты Саратовской городской думы выявила финансовые нарушения на муниципальном предприятии. В частности, в «Дорожнике Заводского района» установлена недостача материальных запасов на 1,4 миллиона рублей, необоснованно списаны строительные материалы на 609 тысяч рублей. Кроме того, МУП израсходовал 21 миллион рублей на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в Александровском карьере Саратова при отсутствии проектной документации и заключения государственной экологической экспертизы.
В настоящее время прокуратура опрашивает должностных лиц предприятия для принятия последующего процессуального решения.
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