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В Ленинградской области обвиняемым в убийстве таксиста вынесли приговор
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В Ленинградской области обвиняемым в убийстве таксиста вынесли приговор 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Мужчина и женщина осуждены на 17 лет лишения свободы каждый за убийство таксиста в Ленинградской области ради денег и документов, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
Как установил суд, в ночь с 3 на 4 февраля 2017 года в селе Павлово Всеволожского района Илья Стеклянников и Юлия Мамаева напали на водителя такси, накинув ему удавку на шею и потребовав деньги в размере 5 тысяч рублей и пин-коды от банковских карт.
"После (этого) Стеклянников задушил потерпевшего, а Маммаева нанесла ему два удара ножом. Впоследствии Стеклянников и Маммаева похитили у убитого мобильный телефон и банковские карты на общую сумму более 70 тысяч рублей, а также паспорт и другие важные личные документы", — отмечает прокуратура.
Мужчина и женщина признаны виновными по статьям «разбой», «убийство» и «похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».
"Стеклянникову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Аналогичное наказание назначено и Маммаевой, которое она будет отбывать в исправительной колонии общего режима", — информирует прокуратура Ленобласти.
Приговор не вступил в законную силу, уточняет ведомство.
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